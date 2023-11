“Ayudar llena el corazón”: Escuela Maestro Entrerriano se suma a Once por Todos

Cada vez falta menos para la Jornada solidaria Once por Todos, y la Escuela Nº198 “Maestro Enterriano” se suma a a la gran jornada solidaria que tendrá lugar el próximo 8 de diciembre en la Sala Mayo a beneficio de cooperadoras de hospitales, establecimientos educativos y asociaciones civiles.

Los niños tienen un corazón gigante

“Los chicos se tomaron esta causa muy personal y se movilizaron mucho para poder conseguir todas las cosas. Tienen un corazón gigante y se preocuparon muchísimo para ayudar a Gali y su familia. Los niños te generan mucho orgullo”, mencionó la directora al recordar que juntaron una camioneta llena. “Fue hermoso y es en estos actos donde se ve la solidaridad”Y sumó: “Esta escuela para notros es nuestra vida, porque pasamos gran parte del día. La solidaridad fue enorme y toda la ciudad. El objetivo de esta escuela es formar chicos con valores, somos una gran familia donde ayudamos a los chicos y muchas veces hacemos de mamás”.En el marco de Once por Todos realizarán una colecta interna. “A través de cada actividad los chicos aprenden sobre la solidaridad. Estamos atentos en saber en qué podemos ayudar y enseñar en valores y que los chicos se formen como buenas personas”.Una niña contó sobre las diferentes acciones que han llevado a cabo. “Cuando se incendió la casa de Gali, todos hicimos colectas, juntamos todo lo que ella necesitaba, juguetes, ropa y demás”.“El corazón se siente muy bien cuando ayudas. Es algo que se siente bien”, expresó una pequeña.Otra nena, Abril, contó que han realizado innumerables actividades solidarias, y una de ellas fue una rifa para ayudar a una niña que estaba internada en el Hospital San Roque”.“La solidad es pensar en el otro, a Galilea se le prendió fuego la casa y todos la ayudamos para que estés bien”, expresó.Por su parte, Galilea contó que tras la coelcta de sus compañeros se sintió “muy feliz porque sentí que todos me quieren mucho”.En tanto, otro niño Máximo Mancini contó que “Hay que ayudar a las personas que necesitan” e hizo notar enseguida que su papá siempre lo hace “de muchas formas”.Contó que el hombre “les da ropa que ya no nos quede o comida” a quienes le piden. “Mi papá es muy bondadoso y eso me gusta”, señaló mientras empezaba a quebrarse de la emoción.En momentos en los cuales las lágrimas empezaban a cubrir sus ojos, el pequeño fue más allá y reveló una dura situación: “Mi mamá murió hace unos años, pero bueno. . .”, expresó mientras el llanto lo invadía."Este año, la colaboración de las personas, será destinada a hospitales, comedores, merenderos, instituciones y escuelas", se indicó a Elonce y puntualizaron los elementos que más se necesitan para los beneficiarios de la jornada solidaria:-Se podrá donar pañales (de todos los talles), productos de higiene personal (como, por ejemplo, jabones, papel higiénico, etc).-Alimentos no perecederos: fideos, arroz, tomate envasado, harina, leche, cacao, azúcar, etc.-Productos de limpieza: lavandina, detergente, jabones, etc.-Útiles escolares, lápices, pinturas y otros elementos para talleres de artes visuales.-Instrumentos musicales que puedan utilizarse para aprender.-Contribuciones solidarias a través de transferencias"Pedimos encarecidamente y de corazón, que las donaciones sean de los elementos que se necesitan, porque de esa forma, la ayuda llegará rápidamente a comedores, merenderos y hospitales para cubrir las demandas diarias", explicaron a-"Voluntariado Santa Rita" del Hospital San Roque-Cooperadora Hospital San Roque-Cooperadora Hospital San Martín-Asociación Civil Suma de Voluntades-Escuela Nº 12 “Provincia del Neuquén” (Paraná)-Escuela "Gregorio Las Heras" (Primaria N°15)-Asociación Civil y Merendero "El Lucerito"-Escuela Nº 190 "Ob. J. M. Gelabert y Crespo" (Paraná)-Asociación Civil y Hogar “Nuevo Amanecer” (Crespo)-Escuela de Música, Danza y Teatro “Pr. Constancio Carminio” de Uader (Paraná)Durante toda la jornada del viernes 8 de diciembre, entre las 11 y las 22, se recibirán donaciones en la Sala Mayo, tal como se hizo en ediciones anteriores. Además, se podrá disfrutar de shows musicales que le pondrán ritmo al Día de la Solidaridad.Como se ha realizado en anteriores ediciones, múltiples vecinales de la ciudad, clubes, gremios, instituciones, comercios, plazas, escuelas y organizaciones, también recibirán las donaciones solidarias en diferentes puntos de la ciudad y luego, las trasladarán hacia la Sala Mayo en el día de la jornada solidaria.también se podrá hacer una donación de dinero, que se traducirá en la adquisición de elementos que cada institución necesite. La misma, se podrá hacer a través de transferencia con el Alias: ONCE.POR.TODOSTambién se implementarán colectas solidarias internas en clubes, asociaciones, gremios, vecinales, escuelas y otras instituciones, las cuales reunirán las donaciones, para luego nuclearlas en la Sala Mayo.“No tengo arbolito y quisiera uno para pasar la Navidad, porque comprar uno es muy caro”, idijo al sostener que sueña con “seguir siendo feliz”.