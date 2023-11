El aumento del boleto de colectivos se aprobaría en sesión del 5 de diciembre

Paraná Ingresa al Concejo el proyecto para aumentar el boleto de colectivo

El proyecto de ordenanza que lleva la firma del intendente de Paraná, Adán Bahl, y que propone una readecuación de la tarifa de colectivos, que pasaría de $117,20 a $204, una suba del 74%, ingresó para su tratamiento en el Concejo Deliberante este lunes, durante una sesión en el Club Deportivo Argentino Juniors. Se determinó que en la sesión del 5 de diciembre se podría aprobar el aumento.Tras la sesión, el concejal del Bloque Justicialista, Sergio Elizar, informó aque “por convenio se establece que una vez superado el diez por ciento inflacionario, se reabre la discusión de actualización del cuadro tarifario del transporte en Paraná. Es por ello que en este marco será tratado en comisiones y esperamos discutir fuertemente sobre qué actualización se debe dar”.En este punto, aclaró que el Ejecutivo, luego de un estudio de costos, propuso llevar la tarifa a 204 pesos. “Es algo que tiene que ser debatido, nosotros defendemos los intereses de los usuarios y hoy el bolsillo de cualquier vecino no está en condiciones de pagar incrementos excesivos y menos aún con la baja calidad del servicio”, amplió el edil.Elizar mencionó que desde la empresa se pretende un boleto de colectivos a 220 pesos como piso: “Es una crisis estructural del sistema de transporte público a nivel nacional. A partir del 10 diciembre habrá un gobierno que dice que el Estado no debería subsidiar estas cosas y eso elevaría aún más la tarifa”.Asimismo, el concejal confirmó que “se realizará una nueva sesión el 5 de diciembre donde se aprobaría el proyecto”. Y destacó que “todo se debatirá para buscar un equilibrio; los trabajadores no tienen condiciones para afrontar un aumento excesivo”.Finalmente Elizar realizó una reflexión sobre el año de trabajo y sostuvo: “Terminamos una sesión muy importante el Concejo en tu Barrio es el instrumento más democrático, porque permite sesionar con los vecinos. Afortunadamente, hubo un marco de público muy importante; eso consolida la democracia y el papel que tenemos los concejales y el HCD”.El 1º de noviembre, Buses Paraná, la concesionaria del servicio, solicitó una reunión del órgano de monitoreo y control del Sistema Integral Transporte Urbano (SITU) y pidió una revisión de la tarifa. Luego, el Departamento Ejecutivo convocó a los especialistas a presentar informe de costos, que se presentaron el 21 de este mes.A principios de 2023, se aplicó el primer aumento de 2023, cuando el precio del boleto pasó de $72 a $94,50. En julio, se elevó de $94,50 a $117,20. Ahora, de $117,20 a $204. Será el tercer aumento del año.