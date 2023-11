Once Por Todos: distintas organizaciones se sumaron con una caminata solidaria

Asociación Civil “Para dar”

Escuadrón “Ovejas Negras”

Qué se puede donar

A quiénes llegará la ayuda

Cómo donar

Cada vez más instituciones, grupos y organizaciones se suman a Once Por Todos. Tal es el caso del grupo scout de la parroquia San Francisco de Borja de Paraná, la que organizó una camina por la Plaza Mujeres Entrerrianas para promocionar el evento., manifestó Mariela, integrante del grupo scout de la parroquia San Francisco de Borja, aAdemás, agregó que “el grupo siempre está dispuesto a la ayuda y es nuestra premisa la solidaridad, donde estamos colaborando con toda la gente que lo necesite”.Asimismo, indicó: “Somos un grupo que hace 32 años está funcionando en la parroquia San Francisco de Borja, donde invitamos a las personas que se quieran sumar. Nuestras redes son ‘Scout de Borja’ y trabajamos con chicos de 7 a 21 años a favor de la naturaleza, la solidaridad, esos son nuestros valores principales”.“Somos alrededor de 30 personas que estamos comprometidos con la causa. Es una asociación que trata de 2013, este año la pudimos reorganizar porque había unas cuestiones legales que no nos permitían funcionar, pero hoy tenemos personería jurídica y en breve tendremos todos los papeles en regla”, añadió."Este año, la colaboración de las personas, será destinada a hospitales, comedores, merenderos, instituciones y escuelas", se indicó a Elonce y puntualizaron los elementos que más se necesitan para los beneficiarios de la jornada solidaria:-Se podrá donar pañales (de todos los talles), productos de higiene personal (como, por ejemplo, jabones, papel higiénico, etc).-Alimentos no perecederos: fideos, arroz, tomate envasado, harina, leche, cacao, azúcar, etc.-Productos de limpieza: lavandina, detergente, jabones, etc.-Útiles escolares, lápices, pinturas y otros elementos para talleres de artes visuales.-Instrumentos musicales que puedan utilizarse para aprender.-Contribuciones solidarias a través de transferencias"Pedimos encarecidamente y de corazón, que las donaciones sean de los elementos que se necesitan, porque de esa forma, la ayuda llegará rápidamente a comedores, merenderos y hospitales para cubrir las demandas diarias", explicaron a-"Voluntariado Santa Rita" del Hospital San Roque-Cooperadora Hospital San Roque-Cooperadora Hospital San Martín-Asociación Civil Suma de Voluntades-Escuela Nº 12 “Provincia del Neuquén” (Paraná)-Escuela "Gregorio Las Heras" (Primaria N°15)-Asociación Civil y Merendero "El Lucerito"-Escuela Nº 190 "Ob. J. M. Gelabert y Crespo" (Paraná)-Asociación Civil y Hogar “Nuevo Amanecer” (Crespo)-Escuela de Música, Danza y Teatro “Pr. Constancio Carminio” de Uader (Paraná)Durante toda la jornada del viernes 8 de diciembre, entre las 11 y las 22, se recibirán donaciones en la Sala Mayo, tal como se hizo en ediciones anteriores. Además, se podrá disfrutar de shows musicales que le pondrán ritmo al Día de la Solidaridad.Como se ha realizado en anteriores ediciones, múltiples vecinales de la ciudad, clubes, gremios, instituciones, comercios, plazas, escuelas y organizaciones, también recibirán las donaciones solidarias en diferentes puntos de la ciudad y luego, las trasladarán hacia la Sala Mayo en el día de la jornada solidaria.también se podrá hacer una donación de dinero, que se traducirá en la adquisición de elementos que cada institución necesite. La misma, se podrá hacer a través de transferencia con el Alias: ONCE.POR.TODOSTambién se implementarán colectas solidarias internas en clubes, asociaciones, gremios, vecinales, escuelas y otras instituciones, las cuales reunirán las donaciones, para luego nuclearlas en la Sala Mayo.