Shopping “Paso del Paraná” contará con espacio para personas con autismo

La fundadora de TEA, María José Robles, y Lorena, madre de uno de los chicos que padece autismo, formaron parte del acto inaugural. Al respecto, esta última comunicó: “El Shopping es muy importante no solo para nosotros, sino para toda la familia azul en Paraná para que pueda tener este recurso y poder disfrutar y recrear para que los niños puedan disfrutar como cualquier otro”.Robles, por otro lado, brindó precisiones sobre la caja de calma: “Hay muchos chicos que vienen a escuelas cercanas y nos pidieron que tengan un lugar de la calma. Decidimos hablar con Darío, donde vamos a tener un curso de elementos sensoriales para bajar el nivel de ansiedad de los chicos y sacarlo de los estímulos negativos”.Darío, coordinador operativo del Shopping, dio su punto de vista de esta iniciativa: “Me pareció una inclusión excelente. Hablé con el dueño y me dio el OK para tener su lugar y su espacio de la caja de calma con los chicos”.Ante la falta de visibilidad, creen que el espacio podría tener un efecto positivo a personas con autismos: “Nosotros tratamos de mostrarle que hay una vida fuera de la casa y que lleguen a la adultez y puedan tener estos recursos y sentirse parte de esta sociedad”.