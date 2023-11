El grupo scout Urquiza se sumó a Once Por Todos con una actividad de promoción

Qué se puede donar

De cara a una nueva edición de Once Por Todos, más organizaciones le dicen Sí a la solidaridad y se unen a la jornada del 8 de diciembre, a través de actividades de promoción durante este sábado.“Vamos a caminar desde la plaza hasta el puerto, en el cual entregaremos a todas las personas que encontremos tanto calcos como globos, donde promocionaremos el evento para que el 8 de diciembre todo el mundo pueda ayudar”, manifestó un integrante de los scout.En tanto, una mujer de la organización civil “Para dar”, sostuvo: “Es el segundo año que participamos del Once por Todos, en esta oportunidad colaboraremos siendo sede para recibir las donaciones y los alimentos no perecederos como la leche, cacao, azúcar, galletitas, fideos, arroz, tomate envasado, harina y yerba”.A su vez, un estudiante de Uader indicó: “Prácticamente iniciamos esto gracias a un contacto con Claudia (Luero) y las chicas de marketing que estaban haciendo un proyecto de cátedra. Como agrupación estudiantil decidimos incorporarnos y darles una mano a todo lo que tiene que ver con responsabilidad social. La idea es poder ayudar y recolectamos útiles escolares en calle Alameda de la Federación 317, desde las 8 hasta las 20 horas”.Por último, otro alumno de Uader señaló: “Queremos recalcar la importancia de que los jóvenes participemos en esta campaña porque ayudar hace bien”."Este año, la colaboración de las personas, será destinada a hospitales, comedores, merenderos, instituciones y escuelas", se indicó a Elonce y puntualizaron los elementos que más se necesitan para los beneficiarios de la jornada solidaria:-Se podrá donar pañales (de todos los talles), productos de higiene personal (como, por ejemplo, jabones, papel higiénico, etc).-Alimentos no perecederos: fideos, arroz, tomate envasado, harina, leche, cacao, azúcar, etc.-Productos de limpieza: lavandina, detergente, jabones, etc.-Útiles escolares, lápices, pinturas y otros elementos para talleres de artes visuales.-Instrumentos musicales que puedan utilizarse para aprender.-Contribuciones solidarias a través de transferencias"Pedimos encarecidamente y de corazón, que las donaciones sean de los elementos que se necesitan, porque de esa forma, la ayuda llegará rápidamente a comedores, merenderos y hospitales para cubrir las demandas diarias", explicaron a-"Voluntariado Santa Rita" del Hospital San Roque-Cooperadora Hospital San Roque-Cooperadora Hospital San Martín-Asociación Civil Suma de Voluntades-Escuela Nº 12 “Provincia del Neuquén” (Paraná)-Escuela "Gregorio Las Heras" (Primaria N°15)-Asociación Civil y Merendero "El Lucerito"-Escuela Nº 190 "Ob. J. M. Gelabert y Crespo" (Paraná)-Asociación Civil y Hogar “Nuevo Amanecer” (Crespo)-Escuela de Música, Danza y Teatro “Pr. Constancio Carminio” de Uader (Paraná)Durante toda la jornada del viernes 8 de diciembre, entre las 11 y las 22, se recibirán donaciones en la Sala Mayo, tal como se hizo en ediciones anteriores. Además, se podrá disfrutar de shows musicales que le pondrán ritmo al Día de la Solidaridad.Como se ha realizado en anteriores ediciones, múltiples vecinales de la ciudad, clubes, gremios, instituciones, comercios, plazas, escuelas y organizaciones, también recibirán las donaciones solidarias en diferentes puntos de la ciudad y luego, las trasladarán hacia la Sala Mayo en el día de la jornada solidaria.también se podrá hacer una donación de dinero, que se traducirá en la adquisición de elementos que cada institución necesite. La misma, se podrá hacer a través de transferencia con el Alias: ONCE.POR.TODOSTambién se implementarán colectas solidarias internas en clubes, asociaciones, gremios, vecinales, escuelas y otras instituciones, las cuales reunirán las donaciones, para luego nuclearlas en la Sala Mayo.