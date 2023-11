“El río crecido es muy bueno para el ecosistema”, valoró instructor de canotaje

El nivel del río Paraná continúa en aumento,según la última medición realizada por el Ministerio de Vías Navegables esta mañana. Aunque se observa una disminución de 4 centímetros en comparación con la medición de la madrugada del viernes,En este sentido, el instructor de la escuela de canotaje, Pablo, valoró a: "Hace mucho tiempo que no veíamos el río con esta cantidad de agua. Lugares que antes estaban completamente secos, como lagunas y arroyos, están experimentando un renacimiento, lo cual es muy positivo ya que alimenta el ecosistema".Asimismo, destacó la importancia de estos lugares para la reproducción de peces, indicando:Sin embargo, también señaló los inconvenientes de la crecida del río, especialmente para aquellos que viven en precarias viviendas cercanas al mismo. En sus palabras: "Hay lugares donde no se puede parar. Cuando recorremos río arriba con el canotaje, encontramos casas precarias que se han construido cerca del río, y lamentablemente,En cuanto a los obstáculos naturales, como los camalotes, Pablo aclaró que no representan un peligro significativo para quienes practican canotaje, ya que son esquivados fácilmente. Sin embargo, señaló que el aumento del tráfico fluvial, con más embarcaciones y algunas que no respetan las normas, presenta un riesgo.