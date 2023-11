Comenzó la tercera edición de “Entre Ríos, Entre Viñas 2023”, para promover la riqueza de la vitivinicultura entrerriana. El evento se lleva a cabo en Sala Mayo, de la ciudad de Paraná, este viernes 24 y sábado 25 de noviembre, desde las 20hs.La secretaria de Turismo, María Laura Azaad, expresó aque “queremos fortalecer el enoturismo, que es un producto muy importante en Entre Ríos. Viene creciendo y desarrollándose hace algún tiempo. Este trabajo mancomunado que se viene haciendo entre la provincia, la nación e instituciones, es muy importante para que la gente conozca los buenos vinos que tiene Entre Ríos”.“Es un producto muy emblemático que tiene una gran historia y es importante fomentar el turismo en este sentido para que la gente pueda venir a visitarnos”, agregó.Jesús Pérez, Secretario de Comercio, comentó que “la actividad tiene una amplitud territorial, sobre todo centrada en las costas del río Paraná y Uruguay, pero también hay del centro-sur de la provincia muchos viñedos. Esto es una pequeña representación, hoy hay cerca de 100 viñedos en la provincia. Entre Ríos fue una de las principales productoras de vino y llegó a exportar. Una vez que se establecieron las economías regionales perdimos esa posibilidad y ahora estamos recuperando ese camino”.“Esta actividad creció de golpe y hay que dotarla de recurso humano. Se trabaja de manera articulada con organismos públicos y privados. El vino se comercializa de la mano del turismo”, agregó.Desde el stand Cabañas del viñedo, de La Paz, comentaron que “el proyecto nació en pandemia, compramos una chacra de 11 hectáreas. Empezamos a pergeñar el proyecto. Primero hicimos una cabaña, después las plantas de vid y ahí surgió la idea de incorporar más cabañas. Están metidas dentro del monte nativo, el cual fue preservado. Hay cientos de árboles, todos autóctonos”.“Ahora estamos en una buena época de humedad. La lluvia favorece para el desarrollo de la planta pero hay que cuidarla de los hongos. Pero tenemos un clima muy favorable, se desarrollan muy bien las vid en Entre Ríos. Es una actividad que está en auge, que genera trabajo”, agregó.Indicó que “se pueden hacer degustaciones, visitas guiadas, contar lo que se hace en una finca. Combinamos la naturaleza, las cabañas, la tranquilidad, el disfrute y el buen vino”.Mauro, de Colonia Ensayo, dijo que “con mi familia tenemos una bodega. Está bueno conocer todos los productos, hay lindos productos para conocer. El vino tiene eso de que la gente dice que no sabe de vinos y por eso no toma. En realidad, no hay que saber nada para tomar vino. A medida que uno prueba vinos se empieza a fanatizar, quiere conocer”.“El Tanat me gusta mucho, tiene mucha historia, es una insignia en la provincia”, dijo. Contó que “este año la sequía hizo que fuera una cosecha difícil. La producción fue mucho menos, pero se logró una buena calidad. Está bueno que sea un clima seco, pero no el extremo. Ahora esperamos que empiece a normalizar”, finalizó.