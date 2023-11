Niños que practican natación en Rowing tuvieron su primera experiencia en el río

La alegría de los peques

Entre las múltiples disciplinas deportivas que ofrece el Paraná Rowing Club para sus socios está la natación y este viernes, los pequeños que asisten a estas clases, tuvieron su primera experiencia en el río Paraná.En diálogo con, Soledad Buttazzoni, de la Subcomisión de Natación del PRC, expresó que “estamos contentos de estar realizando esta vuelta al remanso con los profes de natación, los papás y los chicos”, que esperan con ansias este evento.En este sentido, destacó que los niños empiezan las clases en marzo “y muchos de ellos no saben nadar, las profes terminan dándole los cuatro estilos y los animan a dar la vuelta al remanso, a disfrutar y vivir el río”.Por su parte, la profe Rosario, contó que “esta tirada al río, como le llamamos, la hacemos siempre como finalización de la temporada de invierno y después tratamos de hacer otra al final del verano. La idea es que los chicos tengan la experiencia de nadar en el río porque en la pileta es una cosa y en el río otra. Estamos rodeados de agua y es importante que tengan los recursos para saber afrontar la situación de la mejor manera. Los chicos lo disfrutan, la pasan bien y los padres se van muy contentos y acompañan este evento”.Sobre la travesía contó que los niños de 5, 6 y 7 años hicieron un recorrido corto y los chicos más grandes realizaron “un recorrido en línea recta y luego la vuelta al remanso”.“Queremos que los chicos disfruten del río porque es una linda experiencia y que agarren seguridad, porque generalmente la gente le tiene miedo a tirarse al río y eso no suma”, reflexionó la profe.“El club los espera a todos aquellos que están pensando en el verano a asociarse, tenemos promociones de un 40 por ciento de descuento en el año”, remarcó Buttazzoni.Bianca tiene 7 años y contó aque hace dos años que nada. “Es un deporte muy lindo y me gustan las dos cosas, el río y la pileta”, dijo.Carmela de 8, destacó que disfruta de la pile y “me gustan mis compañeros”.León, también de 8 años, dijo que le gustan “todos los estilos y en crol son muy rápido, es muy lindo nadar”.Finalmente, Johana, mamá de Bianca, afirmó que lo vivido este viernes en el río “es una experiencia muy linda, aparte el club es muy lindo, la enseñanza es muy buena y los chicos hacen muchos amigos. Los profes son divinos. Mi nena tenía terror de meterse a la pileta, empezó en Rowing y los profes le dieron todo su apoyo y contención”.