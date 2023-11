Niño oriundo de Viale debe reunir medio millón de pesos para un estudio

Una familia de Viale compartió la necesidad que atraviesa Nicolás Giménez, de 13 años, quien debe acudir a Rosario o a Buenos Aires a realizarse un costoso estudio para evaluar su corazón, órgano del que fue operado.Su madre, Graciela Grosiean explicó que la obra social no cubre el estudio que ronda los $500.000 por lo que la familia apela a la solidaridad y la colaboración de la población para reunir la suma de dinero."Nicolás, desde bebé, fue diagnosticado con tetralogía de Fallot y fue operado cuando era pequeño", indicó.La tetralogía de Fallot es un defecto de nacimiento que afecta el flujo normal de sangre por el corazón. Se produce cuando el corazón del bebé no se forma correctamente mientras crece en el vientre materno. Los bebés con tetralogía de Fallot tiene cianosis, tienen mayores riesgos de contraer una infección en las capas del corazón (endocarditis), de tener un ritmo irregular del corazón (arritmia), mareos, desmayos o convulsiones debido a los bajos niveles de oxígeno en la sangre, retrasos en el crecimiento y en el desarrollo.Como parte de los controles por su condición necesita viajar a Rosario o a Buenos Aires con su papá y su mamá para realizarse una resonancia magnética cardíaca bajo anestesia para evaluar el estado actual de su corazón. “Estamos pidiendo ayuda porque el estudio no entra por obra social. Lo mínimo que pueda aportar la gente será de gran ayuda para nosotros", expresó Grosiean a UNO.La tetralogía de Fallot se puede tratar mediante la cirugía poco después del nacimiento del bebé. Durante la cirugía, los médicos ensanchan o reemplazan la válvula pulmonar y agrandan la salida a la arteria pulmonar. También colocarán un parche sobre la comunicación interventricular para cerrar el orificio entre las dos cavidades inferiores del corazón. Estas medidas mejoran el flujo de sangre a los pulmones y al resto del cuerpo.La mayoría de los bebés tendrán vidas activas y saludables después de la operación. Sin embargo, necesitarán visitas regulares de seguimiento con un cardiólogo (médico del corazón) para que monitoree su evolución y revise si se producen otras afecciones que se podrían presentar a medida que crecen. Cuando sean adultos podrían necesitar más cirugía o atención médica para otros problemas posibles, publica.Cómo ayudarSe abrió una cuenta a nombre de su madre CBUAlias