Once por Todos: la escuela “Empleados de Comercio” le dice sí a la solidaridad

De cara a una nueva edición de Once por Todos, más instituciones le dicen Sí a la solidaridad y se unen a la jornada del 8 de diciembre a través de colectas internas en la que juntan los elementos que demandan los beneficiarios de esta edición.Así lo hará la comunidad educativa de la escuela Nº210 “Empleados de Comercio” de Paraná. “A los alumnos los hace muy felices el formar parte porque en todo momento trabajamos lo que es la solidaridad, el ser buen compañero y ponerse en el lugar del otro”, comunicó a Elonce la docente de 5º grado, Jésica.Al remarcar que sus estudiantes “son muy solidarios”, la maestra aseguró que la conmueve “la forma en la que, desde niños, sale de ellos mismos el ayudar a un compañero que necesita algo o que está solo”. “Debemos aprender del ejemplo de los más chiquitos”, recomendó la seño.En la oportunidad,rescató en la voz de algunos de los estudiantes, qué significa la solidaridad para ellos.“Compartimos las cosas y nos ayudamos cuando no podemos hacer las tareas. En la escuela aprendemos mucho, compartimos, nos ayudamos y nos ponemos en el lugar del otro”, respondió Jazmín.“En el aula somos buenos compañeros y nos escuchamos; y es lindo que te ayuden que te das cuenta que el otro te quiere”, sumó Geraldine.“La solidaridad es la mejor virtud porque es muy bueno cuando integramos a los compañeros nuevos, como nos pasó a nosotras”, contó Priscila, en relación a la experiencia que vivenció junto a su hermana gemela al llegar al aula tras el cambio de escuela."Este año, la colaboración de las personas, será destinada a hospitales, comedores, merenderos, instituciones y escuelas", se indicó a Elonce y puntualizaron los elementos que más se necesitan para los beneficiarios de la jornada solidaria:-Se podrá donar pañales (de todos los talles), productos de higiene personal (como, por ejemplo, jabones, papel higiénico, etc).-Alimentos no perecederos: fideos, arroz, tomate envasado, harina, leche, cacao, azúcar, etc.-Productos de limpieza: lavandina, detergente, jabones, etc.-Útiles escolares, lápices, pinturas y otros elementos para talleres de artes visuales.-Instrumentos musicales que puedan utilizarse para aprender.-Contribuciones solidarias a través de transferencias"Pedimos encarecidamente y de corazón, que las donaciones sean de los elementos que se necesitan, porque de esa forma, la ayuda llegará rápidamente a comedores, merenderos y hospitales para cubrir las demandas diarias", explicaron a-"Voluntariado Santa Rita" del Hospital San Roque-Cooperadora Hospital San Roque-Cooperadora Hospital San Martín-Asociación Civil Suma de Voluntades-Escuela Nº 12 “Provincia del Neuquén”-Escuela Primaria N°15 "Gregorio Las Heras"-Asociación Civil y Merendero "El Lucerito"-Escuela Nº 190 "Ob. J. M. Gelabert y Crespo"-Asociación Civil y Hogar “Nuevo Amanecer” (Crespo)-Escuela de Música, Danza y Teatro “Profesor Constancio Carminio” de Uader: Durante toda la jornada del viernes 8 de diciembre, entre las 11 y las 22, se recibirán donaciones en la Sala Mayo, tal como se hizo en ediciones anteriores. Además, se podrá disfrutar de shows musicales que le pondrán ritmo al Día de la Solidaridad.: Como se ha realizado en anteriores ediciones, múltiples vecinales de la ciudad, clubes, gremios, instituciones, comercios, plazas, escuelas y organizaciones, también recibirán las donaciones solidarias en diferentes puntos de la ciudad y luego, las trasladarán hacia la Sala Mayo en el día de la jornada solidaria.: también se podrá hacer una donación de dinero, que se traducirá en la adquisición de elementos que cada institución necesite. La misma, se podrá hacer a través de transferencia con el Alias: ONCE.POR.TODOS: También se implementarán colectas solidarias internas en clubes, asociaciones, gremios, vecinales, escuelas y otras instituciones, las cuales reunirán las donaciones, para luego nuclearlas en la Sala Mayo.Los shows musicales en vivo estarán como cada año en el escenario del Puerto Nuevo de Paraná. Desde las 18, se podrá disfrutar frente a la Sala Mayo, de diferentes espectáculos y artistas solidarios que se sumarán nuevamente a ofrecer sus actuaciones en la jornada solidaria."Invitamos que todos se sumen en la Sala Mayo, para celebrar los 19 años de la jornada solidaria más importante de Entre Ríos. Se podrá disfrutar de los artistas musicales, y la noche tendrá un gran cierre", adelantaron desde la organización.El 8 de diciembre es el Día del Vecino solidario en Paraná, y cada año, los paranaenses y ciudadanos de localidades cercanas, lo demuestran con sus contribuciones solidarias.Como cada año, Elonce TV realizará una transmisión especial en vivo, de 11 a 22 horas, con la llegada de las donaciones, músicos, artistas, notas e historias de personas que ofrecen su ayuda solidaria para quienes lo necesitan.La transmisión será por la pantalla de ELONCE y en digital por Elonce.com el canal de YouTube y las redes sociales de la señal La escuela secundaria cuenta con la orientación en radiodifusión, comunicación y ciencias económicas y estimula todo lo que tiene que ver con las artes plásticas y artes visuales.Los profesores de plástica han tenido la iniciativa de solicitar a la comunidad la donación de útiles escolares, lápices, pinturas y otros elementos para el taller que se dicta en la escuela y que de mucho interés para los alumnos.Muchas veces la tarea se puede desarrollar a partir de compartir los pocos elementos que se tienen y se reúnen entre todos.La escuela “Las Heras” es una escuela que tiene mucho compromiso con la comunidad. Han participado activamente, como grupo colaborador de Once Por todos en diversas ediciones. Este año, serán beneficiarios.La escuela ha hecho de la solidaridad un aprendizaje. Ha construido un vínculo muy fuerte con la comunidad educativa, docentes, no docentes, padres y alumnos. Fueron el sostén de la Escuela, para que pudiera seguir ofreciendo el servicio de comedor y asistencia a las familias de la escuela.Se trata de una asociación integrada por mujeres que se ocupan de sostener uno de los merenderos del barrio, ubicado en la zona de calle Lebensohn y calle 832.Entre las actividades de asistencia que brinda el merendero, el cual funciona hace 15 años, los lunes, miércoles y viernes, brindan almuerzo, mientras que los martes y jueves, garantizan la merienda. También se brindan talleres a las madres y hay un espacio de cuidado para los niños: el jardín “Brotecitos”.La escuela primaria, abarca a varios barrios importantes del sur de la ciudad y tiene más de 200 estudiantes. La institución, conocida como “la escuela del puente” y ubicada en Avenida de Las Américas, cuenta con Nivel Inicial (jardín de 3, 4 y 5 años) y Nivel Primario.Los directivos y docentes de la escuela, han participado activamente en Once por Todos - Ayudar hace Bien y en muchas ocasiones, contagiaron a colaboradores que se han sumado a la jornada solidaria. En esta edición, la escuela será, nuevamente, beneficiaria con el objetivo de ayudar a los chicos de la zona.En la actualidad, el Hogar alberga a jóvenes y adultos de ambos sexos, con discapacidad, quienes participan de las actividades sociales y culturales que ofrece la institución. En 36 años de trayectoria, se han atendido niños y jóvenes con diversos diagnósticos y niveles de discapacidad. Cabe mencionar, que, en sus orígenes, el hogar estaba a cargo de un matrimonio, que recibía en su casa a niños con discapacidad, los cuales concurrían a la escuela especial y no contaban con familia para contenerlos.La institución y la comisión trabajan en forma integrada y aúnan esfuerzos para alcanzar los objetivos, que tienen como fin primordial, mejorar la calidad de vida de los jóvenes que viven en el Hogar y avanzar en el pleno logro de sus derechos.La Escuela de Música va por el sueño de “dar vida a los instrumentos que están dormidos (en poder de muchas familias) por falta de quien los toque”.Se busca encontrar los instrumentos musicales, que puedan ser útiles para que estudiantes de música de la escuela, puedan aprender música y tener su formación.La Escuela de Música comienza a transitar el sueño de la mano de Ayudar Hace Bien - Once por Todos.La Escuela de Música, Danza y Teatro “Profesor Constancio Carminio”, depende de la Facultad de Humanidades Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Es una institución con más de 80 años de historia.En sus inicios funcionaba conjuntamente con la Escuela de Artes Visuales “Profesor Roberto López Carnelli”; y se denominaba “Academia de Bellas Artes”. Hoy, la Escuela sigue desarrollando sus actividades dentro del campo de la música, la danza y el teatro, pero separada del dibujo, la pintura, la escultura.Con una amplia propuesta académica, que incluye Formación Artística Vocacional y Nivel Superior, la comunidad educativa recibe niños y niñas desde los nueve años.Además, brinda talleres abiertos que varían con cada ciclo lectivo.