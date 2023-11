Se presentó el tradicional Seven de la República en Paraná

Se llevó a cabo la presentación oficial del 39° Seven Masculino de la República y el 7° Seven Femenino de la República, que se desarrollará el 2 y 3 de diciembre.La presentación, que se realizará a cabo en el CPC, contó la presencia de dirigentes de la Unión Entrerriana de Rugby (UER) y la Unión Argentina de Rugby (UAR). También estuvieron autoridades del gobierno de la provincia de Entre Ríos y de la Municipalidad de Paraná.El seven de la República 2023 es uno de los torneos más atractivos y emblemáticos del rugby argentino, que en la temporada 2023, nuevamente tendrá al Club Atlético Estudiantes (CAE) y al Paraná Rowing Club (PRC), como anfitriones principales.En ese sentido, Gabriel Burdin, organizador del evento, comentó a: “Estamos ansiosos de que podamos patear la pelota y que empiece el primer partido. Este año es un desafío mayor porque damos comida y desayuno a más de dos mil deportistas, que integran las diversas uniones del país”.Además, agregó: “Es un torneo organizado por la Unión Argentina de Rugby que, nuevamente, nos da la responsabilidad y acompaña para que hagamos el evento. Hace 37 años que lo hacemos, con lo cual es un gran orgulloso y siempre tiene presente a toda la familia del rugby de la provincia”.Asimismo, contó: “Sabemos que es un deporte amateur, donde a partir de esto, es una construcción del día a día y que todos ponemos nuestro tiempo para que los chicos puedan crecer y ser buenos deportistas”.Por último, sostuvo: “Se juega el 2 y 3 de diciembre en los dos predios del Paraná Rowing Club, que son Yarará y Tortuguitas, mientras que, en el Plumazo, como es habitual, se van a disputar todas las finales tanto del femenino como del masculino”.