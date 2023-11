La gente y las compras del super: “caro como siempre” y buscando segundas marcas

Esta semana, almaceneros recibieron de los mayoristas de alimentos, las listas de precios con aumentos. También advirtieron que en muchos casos hay faltante de determinados productos de consumo masivo.En diálogo con, Dora Maidana, dueña de una despensa en el barrio San Roque, quien afirmó que “hubo subas importantes en estas últimas semanas, donde hay productos que suben una vez por semana o en un día. Tratamos de marcar para no perder la inversión porque hoy es más lo que uno cuida de no perder, que lo que tiene invertido”.“Lo que bajó un poco es la venta de las gaseosas o aquellas cosas que no son tan principales, los cuales fueron reemplazados por los jugos en polvo”, expresó., realizó una breve encuesta a personas que salían de un supermercado ubicado en calle Don Bosco y todas confirmaron los aumentos de los últimos días y faltantes en las góndolas.“Todas las semanas se vienen dando saltitos, y se ven faltantes, hay góndolas vacías, pero lo que vine a buscar estaba”, contó un vecino y dio cuenta que “hago las compras por día, busco ofertas y hace rato que busco segundas marcas, nada de primeras marcas”.En tanto que una señora dijo que encontró todo “caro como siempre”, y puso como ejemplo que el jabón líquido para la ropa que había comprado por última vez hace dos semanas, “aumentó casi el doble”. Asimismo, mencionó que “faltan productos, hay alimentos que consumimos en mi familia, como las Criollitas que no se consiguen en ningún lado. Y La fruta y la verdura está muy cara”.En la puerta del supermercado, un cartel avisaba a los clientes que “momentáneamente” estaban “sin sistemas de tarjetas de ningún banco”. “Será para no devolvernos el IVA”, deslizó un jubilado y acotó que los aumentos “sorprenden todos los días”.