Chocó auto a jubilada en Paraná y escapó para "no darle los papeles del seguro"

Una docente jubilada busca dar con una mujer que chocó su auto y huyó. El hecho ocurrió en la zona del microcentro paranaense y la damnificada detalló aque “la persona me iba a dar los datos del auto, pero se escapó”.Según contó la damnificada, Silvia C., a Elonce el hecho ocurrió el pasado viernes a la mañanaLa mujer estaba detenida con su auto, un Chevrolet Cruze de color negro, esperando cruzar la calle cuando sintió un fuerte estruendo y era que otro automóvil, un Ford Fiesta Kinetic, la había chocado en la parte trasera.

“La conductora del auto que me chocó me engañó porque no hizo lo que pidió la inspectora de tránsito y escapó de la situación”, expresó muy angustiada la damnificada al asegurar “fueron dos segundos, donde esta persona aprovechó la situación y huyó”.Asimismo, mencionó que tras el choque su vehículo quedó muy dañado: “tiene roto parte del baúl, y el paragolpes. Yo no quiero que está persona me pague, solo que me pase los datos para hacer la denuncia en el seguro y seguir con el trámite normalmente”.La damnificada detalló que desde el día del choque intentó por diversos medios conseguir algún dato para dar con la mujer que ocasionó el accidente, pero lamentablemente no lo logró. “Realicé la denuncia en la Comisaría Primera y luego fui a diferentes dependencias municipales para que alguien me dé un dato, o algo”, expresó y agregó que solo en un comercio de la zona, le brindaron una foto del auto que la chocó “fue captada por la cámara de seguridad, pero lamentablemente no quedó registrado el momento del choque”.Finalmente, la docente jubilada, pidió a la comunidad que si “alguien reconoce el vehículo o estuvo en el momento del siniestro y quiere compartir información se comunique al 3434067638.