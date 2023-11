Francisca D’Agostino realizó balance de la gestión al frente de Cultura

ya afronta las últimas semanas al frente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos. En ese sentido, visitó, que se emite por, y manifestó los desafíos con los que se encontró en pleno auge de la pandemia y el posterior avance que dio al sector.En primer lugar, recordó cómo fueron sus primeros días al frente del área de Cultura: “Falta muy poquito para terminar la gestión. Uno obviamente hace balances y un racconto de todo lo sucedido.”.En segunda instancia, explicó cómo se trabajó durante ese año: “”.“Después sí pudimos hacer lo que nos habíamos propuesto, pero ese tiempo de gestión más intensa se pasó muy rápido. Fueron dos años y unos meses donde tuvimos que hacer todo lo que queríamos hacer en cuatro”, reflexionó.Asimismo, volvió a remarcar con el desafío con el que se encontró: “El tiempo de la pandemia fue muy extraño y obviamente el sector cultural, que requiere de una presencialidad, estuvo particularmente afectado por esa cuestión. Tuvimos que crear herramientas dentro del Estado que no existían para poder dar ayuda al sector. Luego pudimos ponernos en foco en lo que queríamos”.Por otra parte, resaltó la figura del mandatario provincial: “Nosotros tuvimos muy buen apoyo de nuestro Gobernador Gustavo Bordet. Con las propuestas con las que íbamos, él nos apoyó en todo y, además, con una fuerte impronta en algunas cuestiones que le interesaban particularmente y ya venía trabajando en la primera gestión”.Entre algunos de los trabajos en los últimos cuatro años, resaltó “el rescate y puesta en valor de edificios patrimoniales, desde la restauración de Casa de Gobierno –que se está terminando ahora-, la Biblioteca Popular, el Archivo, la sala de la Policía, hicimos un convenio con Nación para restaurar el Palacio San José y el Centro Cultural San Roque”. Sobre este tipo de trabajos, comentó que “tienen que ver con la cuestión patrimonial y que nunca se había atendido de una manera tan particular porque intervenir un edificio tan particular e histórico requiere de hacerlo bien: hacerlo con arquitectos que estén encargados directamente y sean especialistas en la cuestión patrimonial”.”, agregó.Entre otras cuestiones que puntualizó sobre su gestión, enfatizó que hay algunas conquistas que trascenderán los gobiernos: “Pudimos sancionar siete leyes específicas de Cultura, reglamentar dos que no estaban en funcionamiento porque no lo estaban. La Ley de Cine, de Teatro, de Editorial, Patrimonio, Artesanía y Grado de la Orquesta Sinfónica”. En la misma línea, sostuvo: “Avanzamos mucho en la cuestión normativa que hace muchos años no se hacían y potenciar el desarrollo de cada uno de nuestros organismos. Tenemos 19 que dependen de Cultura (museos, centros culturales, bibliotecas, archivos)”.Por último, comunicó que otro logro importante es la premiación a ciertas disciplinas ligado a lo artístico. “Nosotros teníamos una larga trayectoria en premios literarios y de artes plásticas o visuales. Por eso, creamos el premio de la danza, de artesanía, fotografía y con eso le pudimos dar una distinción de jerarquía”, sostuvo.El Consejo Provincial de Cultura es otro de los grandes avances que hubo en la provincia de Entre Ríos. En este sentido, acotó: “Es un órgano que, con la Secretaría de Cultura y todas las áreas de cultura de los municipios, que nos permitió trabajar articuladamente y poder desarrollar políticas que tengan que ver con las necesidades del territorio”.A modo de despedida, comentó que va a “extrañar la adrenalina de la gestión y el estar todo el tiempo produciendo y trabajando”.El valor del FICER fue un gran avance durante esta gestión y habló desde su experiencia: “Estoy involucrada en el festival desde la primera edición. Fui productora ejecutiva de los dos primeros festivales y puse en agenda el cine entrerriano y logramos, en cada edición que hicimos, tener más salas, más producciones, más dinero en fomento porque no es un lugar de exhibición. También es un lugar de producción y de fomento de la actividad audiovisual”.Sobre el cierre de la entrevista, calificó de “formal” la charla que tuvo con Fabián Reato, quien será su sucesor en la Secretaría de Cultura. “Seguiremos viendo y ya planificamos varias reuniones más. Nos queda hacer una transición ordenada y que podamos trabajar y poder pasarle el control”.