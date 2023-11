Jardín Mojarrita afectado por filtraciones en dos aulas: “Hicimos los reclamos”

Los directivos del Jardín Mojarrita de la ciudad de Paraná denunciaron aque, debido a las filtraciones provenientes del techo del establecimiento, se inundan dos aulas. En ese sentido, la directora Miriam Carrasco manifestó:Además, agregó: “Sabemos que hay un proyecto de una obra menor con número de expediente que es de público conocimiento, donde cualquier ciudadano puede tener acceso a ese documento, y la respuesta es que no hay partida de dinero para que el proyecto se ponga en marcha”.Asimismo, indicó: “Tratamos de que los niños terminen su nivel inicial de la mejor manera posible. El tema también es la electricidad que, si bien vinieron electricistas que dijeron que está todo en regla, como directora no me siento bien teniendo a los chicos acá”.Por último, la mamá de un alumno comentó: “Tenemos un grupo de padres, donde hoy subí el video porque esto es incontenible. Hay muchos chicos que tienen alergia producto de ese polvo que se desprende y no podemos mandarlos”.