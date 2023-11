Pescar con lluvia y viento: “a veces se pierde más de lo que se gana”

El Niño se hace notar en Entre Ríos. Tras varios años de sequía el panorama empezó a revertirse desde hace algunas semanas. El fenómeno meteorológico se iría intensificado con el avance de la primavera y la proximidad del verano.Las abundantes precipitaciones y crecientes de los ríos han generado diversos inconvenientes en todas las actividades en torno al río. Este martes,dialogó con un pescador, Rubén Bravo, quien detalló sobre su experiencia.“En este momento el kilo de alambre blanco debe tener un valor de 4000 pesos al igual que la caja de anzuelos; muchas veces el pescado que sacás del río no te alcanza para cubrir todos los gastos”, mencionó.Ante esta situación, Bravo agregó que “no queda otra que seguir trabajando, pero cada vez es más difícil. Además, el tiempo no ayuda. Cuando voy remando y si hace mucho calor se me baja la presión y es muy difícil seguir. O cuando el viento es muy fuerte se requiere mucha fuerza para remar”.“Hay que trabajar para pagar las cuentas y seguir manteniendo a mi familia, pero la creciente es brava”, cerró el pescador.