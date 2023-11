Rellenan zonas de Puerto Sánchez para “evitar que la creciente afecte viviendas”

La creciente del río Paraná genera preocupación en los vecinos de Puerto Sánchez, ya que temen que el agua pueda llegar hasta las viviendas. Este martes la altura del río se mantiene estacionaria midiendo 4, 32 metros en el puerto de la capital entrerriana.En este contexto, una vecina de Puerto Sánchez, Mariana Ríos, informó aque “cuando la altura del río llegue a cinco metros los problemas serán graves”.“Si bien durante todo este tiempo se han hecho mejoras, como el ensanche de calles, se recuperó el terreno, no fue suficiente”, dijo al dar cuenta que la creciente, el oleaje que realizan las embarcaciones y el viento norte producen que el terraplén se hunda.En este sentido, mencionó que “hay mucho temor que con la crecida del río la calle se corte y algunos vecinos queden aislados. Necesitamos alguna protección para las viviendas. Sobre todo, porque hay algunas casas que quedan al nivel del río y no queremos que nos pase como años anteriores”.“Hay empresas que colocaron rellenos y desde Protección Civil, enviaron camiones con escombros para rellenar el terraplén en las zonas que está más débil. Esto recién empieza, tenemos varios meses de lluvias y tormentas que podría desmejorar la situación”, mencionóAsimismo, Ríos, explicó: “El panorama siempre se complica por la crecida, pero se debe trabajar con tiempo y tranquilidad. Las viviendas no corren riesgo por ahora, pero si crecen sí al igual que los quinchos, que estarían al nivel del río”.“Si el río supera los cinco metros nos estaría afectando bastante. Esperamos que con estas tareas preventivas evitaremos cualquier tipo de riesgo”, dio cuenta al recordar que a finales del 2015, principio de 2016 hubo una crecida extraordinaria y “eso generó s complicaciones, además fue muy difícil hacer las gestiones”Finalmente, destacó que “en estos días también padecemos el oleaje que generan las lanchas deportivas y de turismo, porque socaba el terraplén y por eso pedimos que pasen lejos de la costa porque nos afecta mucho aunque ellos no lo puedan ver desde el río”.