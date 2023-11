El triunfo de Milei se festejó en la sede de Paraná de La Libertad Avanza

Política Ayelén Acosta se sumó a los festejos en el búnker de Milei en Paraná

Javier Milei es el Presidente electo de los argentinos. Una lluvia de boletas de La Libertad Avanza, aplausos y cánticos rodearon a los festejos que se desarrollaron esta noche en la intersección de calles Urquiza y Buenos Aires, frente a la sede de El Diario, en Paraná.“Es una linda celebración”, aseguró aSebastián Etchevehere, el hombre de Milei en Entre Ríos. “Es una sala alegría en medio de tantas penurias y se lo merece la gente que trabajó para esto; queríamos seriedad y eso se logró, con lo cual, estamos más que contentos”, ponderó quien fuera el candidato a gobernador por ese espacio político.“Hoy ganan todos los argentinos de bien y empieza una nueva Argentina, lo que muchos esperábamos desde hacía mucho tiempo; y vamos a trabajar para poder reconstruir este país, que era lo que deseábamos la mayoría de los argentinos”, expuso ael diputado electo nacional por el partido La Libertad Avanza en Entre Ríos, Beltrán Benedit.“Milei fue la representación del cambio más rápido, contundente y profundo; por eso Macri, Billrich y muchos otros dirigentes apoyaron la formula Milei-Villarroel para la Presidencia de la Nación porque es lo que la ciudadanía quiere”, sumó el ex ministro de Agroindustria durante el gobierno de Mauricio Macri.“Esto es la democracia y así se tiene que vivir; este es el pueblo”, expresó otro de los presentes en los festejos. “Ganó el voto popular porque Milei, en dos años demostró que los argentinos queremos otra cosa”, sumó un hombre y ponderó “el valioso apoyo del PRO” tras las Generales.“Estoy festejando como si Argentina hubiera ganado el Mundial otra vez”, gritó un joven.Otro joven, de 24 años, agradeció “al electorado por confiar, porque Milei vino con ideas nuevas, y si bien no tiene una trayectoria política, si tiene ideas nuevas, lo que queremos con país: transparencia y basta de corrupción”. “Te tiene que hacer ruido si vas al supermercado y el paquete de fideos está más de mil pesos; y que nuestros jubilados no puedan llegar a fin de mes”, fundamentó.“Basta de corrupción y que este país vuelva a ser la potencia que fue”, gritó otro joven que se dio cita a los festejos. Una adolescente, de 18 años, que según dijo el año próximo comienza a estudiar en la facultad, agradeció “la oportunidad de poder quedarse en el país. ¡Viva Milei!”.