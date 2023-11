Imágenes del Balotaje 2023 en Paraná: “La elección está siendo muy fluida”

Testimonio de votantes y autoridades de mesa

En la Escuela Nro. 158 "José B. Zubiaur"

El país vive una jornada electoral donde se elegirá el nuevo presidente: en el balotaje se definirá entre los candidatos de Unión por la Patria, Sergio Massa, y de La Libertad Avanza, Javier Milei. Casi 36 millones de ciudadanos están habilitados para votar.comenzó a recorrer los establecimientos educativos habilitados para votar y estuvo en el Colegio Don Bosco, donde desde antes de iniciados los comicios, había ciudadanos esperando para votar.El director de la escuela y delegado electoral, Exequiel Gómez, expresó que “gracias a Dios las autoridades de mesa en su totalidad se volvieron a presentar, por lo que tenemos presidente y vocales en todas las mesas. A las 7.45 las mesas ya estaban listas y a las 8 en punto ya había gente esperando en la puerta y unas 25 personas ingresaron a primera hora”.Sobre lo ocurrido en las PASO y las Generales recordó que “hasta el mediodía se registró el mayor paso de votantes, y durante la tarde fue a cuentagotas”.En esta oportunidad, en Don Bosco “se colocaron todas las mesas, un total de 8, en planta baja para favorecer el acceso a las personas mayores”.“Es una elección importante”, expresó Gómez y les solicitó a las personas que “no se dejen estar hasta último momento, que se acercan en algún momento de la jornada y no llegar sobre la hora”.Finalmente y consultado sobre las clases, confirmó que el martes “se desarrollarán con normalidad, no queremos suspender porque estamos finalizando el ciclo y los alumnos están con evaluaciones”.La jornada electoral comenzaron con normalidad en la Escuela Nro. 158 "José B. Zubiaur" y afortunadamente todos las autoridades de mesa se presentaron para cumplir su función.“Todo marcha bien, es un día especular y esperamos que siga de la misma manera”, expresó la directora de la escuela, Norma Almada, a Elonce al señalar que espera que “todo sea más ágil”.En tanto, un fiscal de mesa, destacó que “ya nos conocemos con el equipo y esperamos que todo transcurra con normalidad”.“Vinimos con buena onda y esperamos seguir así todo el día, creemos que estas elecciones todo va a ser más ágil”, mencionó una joven.Por su parte, la presidente de una de las mesas destacó que hace tres elecciones que participa en la misma función y ponderó “la rapidez de los votantes. Muchos vinieron a las 8:00 en punto para votar y poder disfrutar del resto del día”. Además, sumó que “facilita mucho que todos los votantes vengan con el número de orden, entonces es más fácil encontrarlos en el padrón”.En tanto, un hombre que aguardaba para emitir su voto, señaló que “Salí de trabajar y vine a votar. Me tocó repartir las urnas y por suerte todo salió bien. Votar es algo normal para mi, hace 40 años que puedo sufragar”.En este sentido, destacó que a las 17:00 horas deberá volver a trabajar en el Correo Argentino con el operativo de repliegue de urnas.