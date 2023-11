Repintaron estrella en lugar donde falleció Maka Taborda hace cinco años

El caso

, tras el triunfo 2-1 de Peñarol sobre Sportivo Urquiza.Ana Molina, madre de Maka, dialogó con Elonce y expresó que no quiso ir al partido para hacer la otra actividad importante: “Con mi hermana y los chicos nos venimos todos a remarcar la estrella. Ahora estamos esperándolos que vienen todos de la cancha”.A cinco años de su muerte, la mujer sostuvo: “”.Ulises Truffe, quien fue quien lo chocó al futbolista de Peñarol, fue el único implicado en la causa. Su madre, al recordar el hecho, indicó: “Esa madrugada dice que venía dormido, pero estaba alcoholizado porque le salió el alcohol en sangre que tenía. Mi hijo estaba en calle Almafuerte frente al bingo, había un boliche y no alcanzó a bajar a la acera, que chocó los autos y a mi hijo. A una chica le quebró la columna, a otra chica las piernas y a mi hijo me lo mató”.Actualmente se encuentra cumpliendo la condena de cuatro años y ocho meses que la Justicia le impuso. Sin embargo, tuvo un percance previo: “Antes de caer preso, se había fugado. Se había ido a Mar del Plata y de allá lo trajeron.”.Sobre sus orígenes en el club de la capital entrerriana, Molina expuso: “Él se inició a los cinco años cuando empezó a jugar en Peñarol. Jugó toda su vida, también lo hizo en Belgrano. Cuando él falleció, estaba jugando en Tabossi. Él amaba el fútbol”.Tras la victoria 2-1 sobre Sportivo Urquiza esta tarde, la madre no tardó en reconocer que la ayuda vino desde el cielo: “Hoy estamos contentos porque él nos hizo ganar el clásico porque él amaba jugar el clásico”.Agostina, hija del futbolista fallecido, comentó cómo se siente en este día: “. Además, también se dedica a la práctica del fútbol: “Silvestre "Maka" Taborda murió a los 29 años tras ser atropellado por un auto en la madrugada del domingo 18 de noviembre de 2018 sobre avenida Almafuerte y Deán J. Álvarez de Paraná.Por el gravísimo hecho fue acusado Ulises Truffe, que en el momento del choque tenía 22 años, el cual también ocasionó graves heridas a Karen Acevedo, de 20 años, quien resultó con una quebradura en una de sus piernas, y a Guillermo Martínez.El Chevrolet Celta que conducía colisionó a los peatones, tras lo cual el conductor del automóvil perdió el control del rodado, impactando a dos automóviles que estaban estacionados sobre Avenida Almafuerte a 45 grados: Un Ford Galaxy de color gris y un Ford Galaxy color negro.La muerte de jugador de Club Atlético Peñarol generó una gran conmoción en la comunidad. Hubo movilizaciones en pedido de Justicia, minutos de silencio en las canchas de fútbol previo a los encuentros deportivos y un sinnúmero de muestras de dolor por tan repentina partida.