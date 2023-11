Se llevó a cabo feria americana para ayudar a mujeres con embarazos riesgosos

Paraná Iniciaron un mural que rescata la historia del cementerio municipal

Hay ropa para niños, niñas, adolescentes y también indumentaria de fiesta. Hay muchos pantalones, jeans, remeras, blusas para las mujeres y jóvenes, entre algunas de las ofertas. Su Instagram es @Lamercedvidaparana para poder contactarse con la fundación.Sandra Camosso de Marchini contó que pertenece a la Merced Vida de Paraná: “”.Además, recalcaron que han estado por otros sitios de la capital entrerriana con el mismo objetivo: “Siempre con este fin de ayudar a mamás en situaciones dificultosas y hacerles este acompañamiento”.Asimismo, una de las organizadoras informó que “mucha gente de toda la provincia nos acompaña, nos ayuda y tal vez ni siquiera nos conocemos. Se estrechan los vínculos. Es una amistad virtual en busca del mismo fin: acompañar a estas chicas para que no estén solas”.“Lo que busque es que la mamá no se quede sola, optar lo que está por ley –en referencia al aborto-. Se le da la otra opción, que es una consejería y ellas dicen ‘acepto, me quedo con mi bebé, ustedes me acompañan y la vida se les ilimuna’”.