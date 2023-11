Integrantes del Conicet realizan una investigación sobre yaguaretés en la región

Integrantes del Conicet realizan una investigación sobre yaguaretés en nuestra región.Norberto Muzzachiodi, estudioso de la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Nacional de Entre Ríos y del Museo Argentino de Ciencias Naturales, explicó aque “queremos presentarles a dos expertos mundiales con quienes visitaremos la reserva para la cual estamos trabajando en Entre Ríos, en conservación de fauna silvestre. Posteriormente irán a visitar otros proyectos”.“Paola es experta yaguareté y en una metodología particular que no es nada fácil, como es la genética. Mauro es italiano y vive en Argentina hace mucho tiempo. Trabaja en el conflicto de la fauna con el hombre, en función de actividades productivas”, dijo.Mauro Lucherini, investigador italiano, expresó que “uno de los objetivos de este viaje es conocer un poco más Entre Ríos. El problema del que yo me ocupo es nacional y también se encuentra acá. Los gobiernos no le dan mucho interés y queda en manos de organizaciones de conservación, para tratar de buscar soluciones y que puedan convivir la ganadería, la producción y vida silvestre”.“Es un problema global muy interesante que está siendo enfrentado con metodologías y herramientas diferentes. En Europa la mayor parte de los carnívoros están protegidos. Es el gobierno el que tiene planes de compensación económica para quienes tienen pérdidas. Después es un problema que varía. Estos conflictos afectan a todas las especies, es un problema de conservación. Hay que conservar la biodiversidad”, dijo.“Vine hace más de 30 años a Argentina, estoy trabajando con gente de acá y otros países. Es algo que me encanta, me ha llenado mucho. Estamos tratando de hacer una diferencia. Soy investigador del Conicet”, remarcó.Paola Nogales Ascarrunz, investigadora, dijo que “estamos haciendo un intercambio de conocimientos. Yo vengo a visitar a Mauro, quien tiene mucho conocimiento y experiencia en estos temas. Vamos a visitar los diferentes proyectos para ver qué se está haciendo en la región y en Bolivia, para intercambiar experiencias”.“En unos días vamos a Brasil, donde tienen un proyecto de génetica. Vamos a ver cómo podemos hacer sinergia para trabajar todos juntos en la conservación del gato montés”, resaltó.Dijo que “en el caso de los jaguares, no había estudios de genética como tal porque no tenemos desarrollada esta parte. Empezamos un laboratorio desde cero porque tenemos el problema del jaguareté en Bolivia. Los colmillos son vendidos a China. Hasta la fecha tenemos 600 colmillos confiscados, pero no sabemos de dónde vienen. Bolivia sería como un centro de tráfico porque tenemos partes de yaguareté que vienen de Perú, de Brasil y demás. Hace tres años venimos trabajando en estos marcadores, que son como una huella digital genética de los yaguaretés bolivianos. Podemos agarrar cualquier colmillo y al hacer el estudio del ADN sabremos dónde se ha matado este jaguareté”.“Así podremos tener mayor control y áreas de mayor conservación. No queremos que esto siga pasando”, señaló.El yaguareté “es muy importante, si se extingue el ciclo de la vida nos va a afectar a nosotros. Si no hay yaguareté nosotros nos vamos a quedar sin agua, sin recursos. Esa es la importancia de proteger flora y fauna”.