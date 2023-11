Niña explicó cómo funciona la bomba de insulina: "Controlo los valores"

Se realiza en Paraná la 29° edición del campamento de niños y jóvenes con diabetes. Muchos de ellos han crecido compartiendo conocimientos y experiencias de vida.“Ya no tengo que pincharme tanto el dedo, andan mejor los valores de azúcar”, explicó a. Indicó que “me dijeron que tenía diabetes cuando tenía cinco años. Me tuve que empezar a cuidar más y me hizo valiente”.Explicó cómo es el procedimiento para medirse la insulina: “una vez fui a hacerme un control con la médica. Decidieron ponerme la bomba de insulina. Desde ahí empecé a tener mejores valores. Yo voy controlando el aparatito. Más de 180 es hiperglucemia y menos de 70 es hipoglucemia. Cuando tengo hipoglucemia siento temblores, sudor, se siente debilidad. Y cuando tenés alto, hace que te duela la cabeza”.“En la escuela saben cómo ayudarme porque mi mamá les hizo un cartel donde pueden mirar qué tienen que hacer en caso que pase algo. Cuando me tengo que bañar me tengo que desconectar la bomba de insulina y parando la infusión. Después me la vuelvo a poner. Agradezco a todos por ayudarme tanto y apoyarme mucho”, expresó.Maitena tiene 10 años. Contó que “este campamento fue muy bueno, muy divertido. Hicimos juegos de las comidas de fibras. Nos están enseñando a comer mejor y qué implementar en nuestra comida diaria”.Paula tiene 12 años y en diálogo con Elonce indicó que “a los dos años me dijeron que tenía diabetes. Aprendí muchas cosas, si uno no se cuida con las comidas tiene consecuencias. Quien tiene diabetes lleva una vida normal, nada más que tenemos que pincharnos, hacernos controles”.“Mi vida no cambia en nada respecto a otros chicos. Solo me cuido con las comidas, me aplico insulina, me controlo”, dijo.