Mateo Sujatovich de Conociendo Rusia se presentó en Paraná con entradas agotada

Con un Teatro Tres de Febrero colmado, la noche del viernes en Paraná fue testigo de la presentación de Conociendo Rusia. Mateo Sujatovich, el carismático cantante, expresó su entusiasmo: "Estoy muy contento de estar en Paraná por segunda vez, tocando en este hermoso teatro".El espectáculo, titulado, marca un paréntesis donde Sujatovich abandona por un momento la compañía de su banda para explorar su faceta como cantautor. "Disfruto mucho este modo de gira. Este es mi show número 17 del tour, y aún me esperan al menos 10 más en ciudades tanto de Argentina como del exterior", agregó.En cuanto a su nuevo proyecto, el músico compartió:"Estoy muy contento porque voy pasando de la guitarra al piano, después voy a la guitarra acústica, lupeo algunas cosas, está mi sombra que también es participativa y se toma algunas licencias. Así que el concierto tiene un poco de todo", añadió Sujatovich, describiendo la versatilidad de su actuación.Sobre su legado musical,, Leo Sujatovich, y en este sentido, compartió detalles: "Tuve una infancia en una casa de músicos. Mi abuela también fue profesora de piano, y toda mi familia está relacionada con la música. Mi viejo grabó y tocó varios años en Spinetta Jade, un grupo muy importante de Luis, que a mí me gusta mucho. Tuve la suerte de nacer en esa casa donde me enseñaron un montón de cosas inconscientemente".