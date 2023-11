La escuela secundaria de UPCN y una oportunidad para superarse

El testimonio de los alumnos



La Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) – Seccional Entre Ríos, cuenta con una institución educativa en sus afiliados y familiares pueden finalizar sus estudios secundarios.La Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos D-216 de UPCN (ESJA D-216) funciona en calle Santa Fe 461, al lado de la sede gremial y según contó asu directora, Verónica Lera, “somos uno de los pocos establecimientos educativos que funciona durante la tarde, de 14.15 a 18.30”.La duración de la modalidad es de 3 años “y nuestros estudiantes ingresan dependiendo de lo que ya hayan hecho en su trayectoria en otras escuelas. La orientación es en Economía y Administración y tenemos aulas sumamente heterogéneas, alumnos desde los 18 hasta más de 60”.Este año, la entidad está celebrando los 10 años de la primera promoción.“No hay excusas, tienen que venir, es fundamental terminar la secundaria, ya sea por una cuestión personal de un deseo pendiente o trabajo”, dijo Lera y dio cuenta que “se van a encontrar con un grupo de compañeros maravillosos y un equipo docente por los cuales hay que sacarse el sombrero”.En tal sentido, dio cuenta que para cursar “no hay inscripción ni cuota mensual y está destinado a afiliados o familiares de afiliados a UPCN”.Luisa, tiene 63 años, y contó que “por motivo de mi trabajo, en la UADER, me obligaron a hacer la secundaria, pensaba que era fácil, pero no y la estamos remando. Los compañeros son muy buenos, me gusta venir a la escuela”.Otra mujer de 41 años, destacó que “hay mucho compañerismo, nos llevamos muy bien y la escuela te hace sentir muy cómoda. Los directivos y profesores te acompañan en todo y eso es muy importante para nosotros”. Consultada sobre los motivos que la llevaron a terminar el secundario, contó que “siempre estaba postergando el estudio por mis hijos, hasta que me decidí por una cuestión de superación y también para poder estudiar una carrera de docente que es lo que me gusta”.Finalmente, Gustavo, de 53 años, dijo que se siente “orgulloso de participar de esta escuela, la recomiendo mucho para los adultos, que vengan que no se van a arrepentir porque hay mucho acompañamiento de los profesores”.