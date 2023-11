Pasajes: hay pocas consultas para las vacaciones de verano

El fin de semana largo de noviembre, por el Día de la Soberanía Nacional que se conmemora el 20, coincide con el balotaje del domingo 19, donde los argentinos elegirán al nuevo Presidente.estuvo en la terminal de ómnibus de Paraná para saber cómo se viene registrando la venta y demanda de pasajes.Al respecto, Darío Acuña de boleterías Zenit, expresó que “se vendió un poco más de lo que veníamos vendiendo, tanto por el tema de las elecciones para aquellos que son del interior, como por el fin de semana ya que muchos aprovechan un día más”.“En lo que es turístico, viene muy tranquilo, generalmente durante noviembre y diciembre los pasajeros ya piensan en las fiestas o las vacaciones de verano y las ventas son tranquilas, pero hoy hemos vendido un poco más de lo normal”, acotó.Consultado sobre la colocación de refuerzos, explicó que por lo general, “los fines de semana normales se colocan refuerzos los viernes, sobre todo en la provincia y hoy, por ser fin de semana largo, se agregó uno más en cada línea, como así también en los regresos del lunes, pero el fuerte es la provincia; larga distancia o turístico muy poco”. En este sentido, aclaró que quedan pocos pasajes y no en todos los horarios.Por otra parte, Acuña se refirió a las expectativas de cara a la temporada estival y manifestó que “años anteriores para esta misma fecha teníamos muchísimas consultas para Brasil, Mar del Plata, Carlos Paz; estimo que por la situación de las elecciones la gente todavía no se anima o está esperando y por ahora venimos bastante tranquilos en cuanto a ventas, y ya tenemos disponibles para diciembre y enero a las localidades turísticas más importantes”.Finalmente, indicó que los precios de los pasajes no han escapado al proceso inflacionario y dio cuenta que para la venta de los boletos “hay cuotas sin interés y convenios con varios bancos”.