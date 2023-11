Comienza la novena patronal de la Virgen de la Medalla Milagrosa

La Medalla



Oración para todos los días



Este sábado 18 comienza la novena patronal de la Parroquia de la Medalla Milagrosa, ubicada en calles El Talar y Las Magnolias de Paraná. La misma se extiende hasta el 26 y se desarrollará con las siguientes actividades: a las 6:30, Rosario de la Aurora; 19:30, rezo del Rosario y Novena y a las 20:00 santa misa.Durante estos primeros días, los temas son:Sábado 18: La Fe de María, ejemplo para nosotros en la Búsqueda de Paz. Recepción de imágenes de las capillas.Domingo 19: La Maternidad de María un regalo divino que nos trae paz. Bendición de embarazadas.Lunes 20: La Humildad de María, un modelo a seguir para alcanzar la paz interior.Finalmente, la Fiesta Patronal será el lunes 27 desde las 19. La misa de ese día será presidida por Monseñor Puiggari. Además actuará la Banda de la Policía de Entre Ríos.El 27 de noviembre de 1830 la Virgen Santísima se apareció a Santa Catalina Labouré, humilde religiosa vicentina, y se le apareció de esta manera: La Virgen venía vestida de blanco. Junto a Ella había un globo luciente sobre el cual estaba la cruz. Nuestra Señora abrió sus manos y de sus dedos fulgentes salieron rayos luminosos que descendieron hacia la tierra. María Santísima dijo entonces a Sor Catalina:"Este globo que has visto es el mundo entero donde viven mis hijos. Estos rayos luminosos son las gracias y bendiciones que yo expando sobre todos aquellos que me invocan como Madre. Me siento tan contenta al poder ayudar a los hijos que me imploran protección. ¡Pero hay tantos que no me invocan jamás! Y muchos de estos rayos preciosos quedan perdidos, porque pocas veces me rezan".Entonces alrededor de la cabeza de la Virgen se formó un círculo o una aureola con estas palabras: "Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a Ti". Y una voz dijo a Catalina: "Hay que hacer una medalla semejante a esto que estás viendo. Todas las personas que la lleven, sentirán la protección de la Virgen", y apareció una M, sobre la M una cruz, y debajo los corazones de Jesús y María. Es lo que hoy está en la Medalla Milagrosa.En la parte frontal de la Medalla Milagrosa aparece la imagen de la Virgen María, de pie sobre la esfera del mundo como Reina del Cielo y de la Tierra. Además, tiene sometida bajo su pie a la serpiente que representa a Satanás. El Tentador no tiene poder frente a Ella.En el reverso de la Medalla hay doce estrellas que simbolizan a los doce Apóstoles y, por ende, a la Iglesia entera. Las estrellas rodean a la letra 'M', que representa a María, y desde la letra se erige una cruz, que es Cristo. Dos corazones de los que brotan llamas de fuego aparecen uno al lado del otro.Como ya se ha sugerido, la historia de la Medalla Milagrosa empieza con las visiones de Santa Catalina Labouré en 1830, cuando la Virgen le muestra "el diseño" de lo que sería la Medalla. Constituye una delicadeza de Dios que la imagen a ser acuñada fuera una referencia directa a María concebida sin pecado: alrededor de dos décadas después de estos sucesos sería proclamado el dogma de la Inmaculada Concepción de María, en 1854.En 1836 tiene lugar una investigación canónica en torno a las visiones de Santa Catalina Labouré con resultados expectantes. La Iglesia declara que las apariciones de la Virgen son auténticas.