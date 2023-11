En la UCA habrá una conferencia sobre Inteligencia Artificial este viernes

Video: Gustavo Adamovsky brindará conferencia sobre Inteligencia Artificial en Paraná

La Federación de Mutuales, junto a la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, organiza este viernes 17 una conferencia denominada "Inteligencia Artificial: Desafíos en el Mundo Profesional y Empresarial". En el programa Entrevista de Elonce, participaron el referente de la federación de entidades mutuales, Adrián Brufal, y el Licenciado Gustavo Adamovsky, encargado de dar la conferencia.



En este sentido, Brufal mencionó: “Este viernes a partir de las 8:30 serán las acreditaciones y luego comienza el licenciado con las disertación. La charla está dirigida a las empresas y lo que tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia artificial en todo el movimiento económico, laboral y también educativo”. En relación con la conferencia, añadió que: “es para todo público, tenemos un cupo limitado el cual ya está casi completo y tenemos muchas expectativas”.



Asimismo, Adamovsky, decano de la facultad de ciencias empresariales, explicó: “Respecto al concepto de inteligencia artificial, lo que se busca es mediante redes neuronales similares a las humanas, generar contenido. Cuando hablamos de inteligencia artificial hoy en día, nos referimos a la inteligencia artificial generativa que es esa como Chat GPT que genera textos porque la inteligencia artificial existe hace mucho tiempo lo que pasa es que ahora se democratizó y todos tenemos acceso a poder utilizarla”.



En cuanto al impacto en el mundo laboral, Adamovsky destacó: “La inteligencia artificial tiene un impacto muy importante en el mundo laboral y empresarial, es necesario aplicarla porque la transformación digital aborda, entre otras variables, la inteligencia artificial, sobre todo en lo que son PYMES, pero va a tener un crecimiento muy grande y aquellas empresas que no logren llegar a esa cultura de innovación corren un riesgo fuerte de quedarse fuera del mercado o con suerte sobrevivir”.



Sobre la posibilidad de reemplazo de los humanos, el Licenciado respondió: “No va a suceder de la manera en que todos pensamos, hay puestos que van a desaparecer porque se automatizan, pero hay muchos otros que se van a crear. Si observamos los países que más tienen desarrollada la inteligencia artificial, en todos hay pleno empleo, no porque los genera la inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial no restó cantidad de trabajo, sí requiere de una flexibilización mayor para que la gente pueda estar cambiando”, y agrego: “Yo veo a la inteligencia artificial como una gran ayuda para sacarnos de encima esos trabajos más tediosos y pesados para poder dedicarnos a lo que realmente sabemos usar los humanos como tomar decisiones, liderazgo y trabajo en equipo colaborativo”.