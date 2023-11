Estudiantes de UADER se manifestaron en favor de la educación pública

En una manifestación llevada a cabo frente a la Escuela Normal, diversos representantes de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos expresaron su compromiso con la defensa de la educación y la universidad pública. La convocatoria, que incluyó música, la lectura de un documento y un banderazo buscó subrayar la importancia de preservar estos pilares fundamentales.En este marco, la presidenta del centro de estudiantes, en diálogo con Elonce, enfatizó la necesidad de salvaguardar la educación pública. En sus palabras: “Estamos en defensa de la educación pública, no vouchers, no aranceles. Creemos que la educación es un derecho que debe ser garantizado en todos sus niveles, y eso se resuelve con más inversión”.Aldana, presidenta del centro de estudiantes de Psicología, añadió: “Estamos aquí para defender los derechos conquistados, que, aunque muchos crean que ya están garantizados, es necesario defenderlos. Nuestras luchas son colectivas; estamos aquí por los 30 mil desaparecidos, porque las Malvinas son argentinas y porque debemos defender cada uno de nuestros derechos en la calle, en la facultad y en todos los territorios que ocupamos a diario los militantes y ciudadanos argentinos”.En cuanto a las actividades planificadas, Aldana detalló: “Habrá una compañera estudiante de música que interpretará el himno nacional, se leerá un documento y la idea es poder compartir un rato de debate”.Ante la consulta sobre las implicancias de una posible arancelación de la universidad, la consejera del claustro administrativo, Gabriela González, afirmó: “Sería retroceder en la historia con nuestras luchas, no solo para estudiantes, también para docentes y administrativos, así como para futuros estudiantes. La universidad debe seguir siendo pública y gratuita. No queremos vouchers, no aranceles, y no solo en la educación, sino en todo lo que amenaza las conquistas realizadas en estos últimos años”.