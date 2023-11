Jóvenes “intoxicados” durante fiesta en una quinta: “Pienso que fueron drogados”

Un hombre, cuya identidad se mantiene en reserva porque hay menores involucrados, relató aque su hijo de 17 años fue el fin de semana “a una fiesta en una quinta”, la cual había sido “convocada por redes sociales”.DG acotó que “era una fiesta en la cual se podían llevar bebidas o comprar allá. Tuvo autorización porque lo que se promocionaba era para mayores de 16 años”., que estaba desmayado. Lo trasladaron en ambulancia a mi casa, discutí porque entendía que tendrían que haberlo llevado a alguna guardia. Quedó en mi domicilio como si hubiese excedido en el consumo de alcohol”, contó.Y continuó: “a las horas que llegó, como si nada hubiera pasado. Todos sabemos que, si te excedés de alcohol no te levantás así, sino con náuseas o dolor de cabeza. Incluso se levantó con hambre. Un padre me dijo revisale si no tiene alguna marca y”.Fue entonces que “le empezamos a preguntar qué había sentido. Cuenta que estaba bailando, de repente se mareó, empezó a transpirar mucho y no se acuerda más de nada, salvo algunos flashes pidiendo ayuda. Preguntando, me encuentro con la mamá de otro chico al que le había pasado la misma situación”.DG declaró anteque “a la noche,en la comisaría y ahora está en fiscalía. Estamos reuniendo pruebas para seguir avanzando”.. No conocemos las sustancias. Se pensó que estaban alcoholizados, que había sido una mala decisión de los chicos de tomar de más y se perdió el tiempo para la extracción de sangre. Los médicos de la Policía constataron que tenían pinchazos”, afirmó el hombre.Aseguró que “la investigación sigue en curso, por lo que se pide si algún otro chico o chica fue a una fiesta y tuvo una pérdida de conocimiento o un confuso coma alcohólico del cual se recuperó bien, incluso eufórico, que por”.“Estamos ante un hecho muy grave que le termina limitando la diversión sana a nuestros hijos. Ninguno es santo, porque sino no irían a una fiesta o tomarían, pero sabemos los límites”, expuso, al tiempo que completó: “Desde Fiscalía me pidieron que no dé muchos datos hasta tanto avance la investigación”.