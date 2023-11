Un alumno cayó por el hueco del ascensor en escuela de Paraná

Un alumno de la escuela N° 16 del Centenario de Paraná cayó por el hueco del ascensor ayer en un accidente tras el que, afortunadamente, no se reportaron heridas de gravedad en el estudiante involucrado.Un video muestra el momento en que el alumno se dispone a correr una carrera por el pasillo junto a otro compañero y, al golpear la pared para frenar su marcha, la rompió y cayó adentro. Fuentes de la institución comunicaron que el adolescente "no se hizo nada".La grabación del hecho fue realizada por otros estudiantes y, por tratarse de personas menores de edad, no serán reproducidas con el fin de resguardar la identidad de quienes estuvieron al momento del accidental episodio. No obstante, se conocieron imágenes de cómo quedó la pared del ascensor en la institución educativa de calle Alameda de la Federación.