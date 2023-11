Es voluntaria hace 25 años y expresó que su tarea “no se vive en ningún lado”

Paraná Estudiantes de Marketing de la UADER se suman a Once por Todos

es una de las tantas personas que participará de la nueva edición de Once por Todos. En su caso personal, lleva más de dos décadas ocupada en actividades benéficas. En su caso, forma parte del voluntariado Santa Rita del hospital de niños San Roque. Visitós, que se emite por, y relató la importancia de llevar adelante una labor solidaria para con el otro.Mi vida profesional me llevó para el otro lado de lo que es el hospital y de lo que es esta actividad. Antes de jubilarme, me dieron la oportunidad de estar en este lugar que es de privilegio.Con los ojos cristalinos, reconoció el sacrificio que es llevar adelante ese laburo: “”.Asimismo, quiere buscar dejar la semilla en el trabajo de la solidaridad y ya tiene por delante un plan: “”. En esa línea, aconsejó a quienes quieran sumarse a esta actividad que “no es lo mismo estar sentado en tu casa, en tu familia que abrirte a los demás. Los voluntarios tenemos la oportunidad de vivir una experiencia que no se vive en ningún otro lado”.Al mismo tiempo, amplió que la preparación de la voluntaria no queda en un simple curso que la habilite a ayudar. “Tengo 25 años de voluntariado y creo que somos cinco de las 30 que estamos este año que son más antiguas que yo. Las demás son generaciones nuevas. Han sido todas alumnas nuestras”, explicó. Además, dijo que esto nada hubiera sido posible sin el apoyo de distintos profesionales del hospital de niños San Roque.Sobre la acción benéfica que lleva adelante por estos, días, comentó qué situaciones crudas vive a diario y cómo sana su alma: “. Solamente vamos a colaborar por el momento que están pasando. Estamos colaborando con el pañal en el momento que lo necesita, con la ropa en esa instancia. Hasta eso es para nosotros un regalo”.La labor de mujeres de 80 años que tejen ropa o diversas indumentarias con lanas es una de las tantas cosas que logran entregar a los niños más necesitados. Un “gracias”, besos, abrazos, bendiciones, sonrisas es lo que recibe por ese acto.“Una vez que nos llegan las cosas, tenemos que ser custodios del pañal. Por eso llevamos una administración increíble. Somos custodios del juguete y de la ropa porque la gente puso la confianza en nosotros y queremos, en estos 58 años del voluntariado, mantener la transparencia, que la gente diga ‘voluntaria, confiemos en ella porque nunca nos defraudaron’”, mencionó.Asimismo, dio la chance de hablar de lo que afronta una voluntaria en la vida cotidiana: “Cuando uno entra al hospital, lleva sus problemas porque todas las voluntarias los tienen. Pero entra y los deja en la calle. Entra y se topa con los verdaderos problemas”. Por ese motivo, confesó que la charla grupal suele ser una especie de consuelo en tiempos de desahogo: “Entre nosotras, hacemos catarsis”."Este año, la colaboración de las personas, será destinada a hospitales, comedores, merenderos, instituciones y escuelas", se indicó a Elonce y puntualizaron los elementos que más se necesitan para los beneficiarios de la jornada solidaria:-Se podrá donar pañales (de todos los talles), productos de higiene personal (como, por ejemplo, jabones, papel higiénico, etc).-Alimentos no perecederos: fideos, arroz, tomate envasado, harina, leche, cacao, azúcar, etc.-Productos de limpieza: lavandina, detergente, jabones, etc.-Útiles escolares, lápices, pinturas y otros elementos para talleres de artes visuales.-Instrumentos musicales que puedan utilizarse para aprender.-Contribuciones solidarias a través de transferencias"Pedimos encarecidamente y de corazón, que las donaciones sean de los elementos que se necesitan, porque de esa forma, la ayuda llegará rápidamente a comedores, merenderos y hospitales para cubrir las demandas diarias", explicaron a-"Voluntariado Santa Rita" del Hospital San Roque-Cooperadora Hospital San Roque-Cooperadora Hospital San Martín-Asociación Civil Suma de Voluntades-Escuela Nº 12 “Provincia del Neuquén” (Paraná)-Escuela "Gregorio Las Heras" (Primaria N°15)-Asociación Civil y Merendero "El Lucerito"-Escuela Nº 190 "Ob. J. M. Gelabert y Crespo" (Paraná)-Asociación Civil y Hogar “Nuevo Amanecer” (Crespo)-Escuela de Música, Danza y Teatro “Pr. Constancio Carminio” de Uader (Paraná)Durante toda la jornada del viernes 8 de diciembre, entre las 11 y las 22, se recibirán donaciones en la Sala Mayo, tal como se hizo en ediciones anteriores. Además, se podrá disfrutar de shows musicales que le pondrán ritmo al Día de la Solidaridad.Como se ha realizado en anteriores ediciones, múltiples vecinales de la ciudad, clubes, gremios, instituciones, comercios, plazas, escuelas y organizaciones, también recibirán las donaciones solidarias en diferentes puntos de la ciudad y luego, las trasladarán hacia la Sala Mayo en el día de la jornada solidaria.también se podrá hacer una donación de dinero, que se traducirá en la adquisición de elementos que cada institución necesite. La misma, se podrá hacer a través de transferencia con el Alias: ONCE.POR.TODOSTambién se implementarán colectas solidarias internas en clubes, asociaciones, gremios, vecinales, escuelas y otras instituciones, las cuales reunirán las donaciones, para luego nuclearlas en la Sala Mayo.