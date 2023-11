Bailarín paranaense forma parte del staff de Tini Stoessel y recorre el mundo

Nicolás Gabriel es una de las personas que logró escalar lo más alto de su carrera profesional como bailarín. Oriundo de Paraná, comenzó desde muy pequeño los pasos del ritmo y la música. Ya con un camino recorrido, optó por viajar a Buenos Aires, donde tuvo la oportunidad de su vida: trabajar como parte del staff de bailarines de Tini Stoessel. Hoy forma parte de sus giras y relató a Elonce esta experiencia maravillosa.El bailarín de la capital entrerriana nunca la tuvo fácil, pero contó que logró pasar cada obstáculo en su vida para llegar a hacer realidad su sueño: “Vengo metiéndole hace bastante, hace 10 años que vivo en Buenos Aires. Vengo estudiando desde chiquito. Me formé en Paraná, fui tomando varios cursos hasta que en un momento llegué a sentir que tenía un techo y ahí me empecé a interesar por venir a Buenos Aires a tomar clases”.La oportunidad de oro le llegó hace ya varios años, gracias a una mano muy importante:”.Sobre la exigencia que tiene arriba de un escenario, reveló: “El show dura dos horas. Es bastante heavy.”. Además, amplió: “Hay un repertorio de 20 canciones, de las cuales bailamos 14 o 15”. Sobre su preferencia sobre las canciones de la artista nacional, dijo que “Muñeca” es un tema que disfruta.Asimismo, indicó: “Acá en Capital tengo un estudio, soy director de un estudio que se llama Depark. Tengo las alumnas más pequeñas que son muy fan, me ven y me piden foto o que hagamos un TikTok”.La verdad es que estar en Buenos Aires te da paso a u montón de posibilidades que estoy shockeado y me cuesta procesar”, explicó sobre lo que vive en su carrera.“Este viaje fue una locura. Estar viajando en Estados Unidos con una artista número uno como es Tini, la verdad es que me flashea, no deja de sorprenderme y de asombrarme de todo lo que estoy consiguiendo”, reflexionó sobre el paso por Los Ángeles, Nueva York y Miami.Sobre sus inicios, el artista apeló a la emoción al recordar quien lo empujó a perseguir su sueño: “Primero empezó en el colegio con mi hermana, quien fue la culpable de todo. Johana me impulsó a hacer actos en la escuela y me hacía bailar siempre en casa. Después me fui interesando más en hacerlo profesionalmente y tomé clases en Revolution Dance con Priscila Andino y después con otra academia que la dirigía Antonella Olivo. Mi último paso fue por División X, de Natalia Fabres”En última instancia, fue consultado sobre su relación con Tini y tuvo palabras de elogio hacia la cantante: “Ella es lo más, tiene una energía re linda. Con nosotros, siempre es muy generosa, tiene palabras súper alentadoras. Siempre antes de cada show, nos abraza y nos hace parte de ese momento tan lindo antes de salir al escenario. Lo mismo en los ensayos, es todo muy cálido. Ella es una persona muy dulce”.