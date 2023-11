Video: La campana de esperanza sonó una vez más: “Hay que tener fe”, dijo Juan

“Campana de Esperanza” es una actividad simbólica que se realiza en la estación de trenes de Paraná con el propósito de celebrar el fin de una quimioterapia y el alta en aquellos niños y adultos que lucharon contra el cáncer y lo vencieron.Este miércoles fue el turno de Juan Maydana, quien hizo sonar la campana para decir “no más quimio”.En diálogo con, el joven relató que “me siento nervioso, pero a la vez quiero dar el ejemplo a esas personas que están pasando por la misma situación; cuando te diagnostican la enfermedad, el mundo se te viene abajo, pero hay que tener fe, porque no todo sale mal”.Sobre su enfermedad, recordó que “me diagnosticaron y al día siguiente terminé en terapia. Mi cuerpo no tomó muy bien la quimio, pero pude salir”.En tal sentido, Juan manifestó que, al enterarse, “me enojé mucho conmigo mismo, con la vida, con lo que me estaba pasando. Fue algo muy duro que me costó aceptar y reconocer, pero gracias a Dios pude salir adelante”.El proceso tampoco fue impedimento para que Juan continúe con sus estudios. “Mientras hacía la quimio iba mi profesor y pude terminar la secundaria. Ahora estoy con Licenciatura en Enfermería”. El joven también fue la primer promoción del taller de peluquería de la escuela Los Nazarenos, ubicada en barrio San Martín.Por su parte, la mamá de Juan manifestó estar “nerviosa, pero feliz y contenta de haber terminado con todo. Nos costó mucho, pero salimos a flote”.Campana de Esperanza es una emotiva iniciativa de Sandra Villalba, y durante la ceremonia de este miércoles también se destacó la importancia de la donación de sangre para que los pacientes oncológicos que lo necesitan tengan un tratamiento adecuado.