Lanzan campaña sobre la ley de talles: habrá capacitaciones y promociones

este miércoles en la sede del Centro Comercial e Industrial de Paraná; la propuesta tiene por objetivo capacitar y concientizar sobre la importancia de la aplicación de la Ley de Talles, aprobada en junio de 2021.Para ello se realizará una campaña comercial de sensibilización y concientización sobre la aplicación de ley de talles; y una capacitación para comercios y su personal a cargo.“La campaña implica varias instancias, una esAdemás dey sobre cómo afecta a un consumidor cuando no encuentra una prenda acorde a su corporalidad; también se hablará de cuerpos grandes, cuerpos pequeños y lo vinculado a salir por fuera de la norma”, comunicó aAlejandra Elcura en representación del programa televisivo Somos Orgullo.Y agregó: “No solo los juguetes no tienen género, sino que tampoco las prendas lo tienen que tener, es decir que quiera un saco y quiera usarlo porque es una persona feminizada o masculinizada, que lo pueda hacer”.En la oportunidad, la gerente comercial de Tarjeta Sidecreer, Stella Vagni, informó que “una de las aristas de la campaña estará direccionada a”. Y sumó: “También habrá uorientada tanto empleados de comercio como dueños de locales comerciales, y todo aquel que quiera participar”.Los interesados deben consultar en www.sidecreer o a través de las redes sociales de la entidad. “Se otorgará unque habilitará a sumarlo a su currículum como una habilidad más de sus competencias y al comercio le permitirá estar acreditar sus conocimientos respecto de la ley de talles”, fundamentó Vagni.Por su parte, la Delegada del INADI en Entre Ríos, Melisa Albornoz, alertó que “la provincia atraviesa un proceso con un alto número de discriminación, lo que genera una alta demanda de consultas”. Fue en ese sentido, que celebró la iniciativa y el trabajo articulado “porque a la discriminación no la combatimos solo, sino que es necesario que las demás instituciones se sumen a este trabajo”.De acuerdo a lo que indicó, “INADI estará a cargo de las capacitaciones y el testimonio de trabajadores que atraviesan la gordofobia”., reveló al respecto.Esta acción cuenta con la participación de Sidecreer, Somos Orgullo –construyendo ciudadanía-, Inadi, Cecip –Centro Comercial e Industrial de Paraná-, Subsecretaría de Derechos Humanos (E.R.), Dirección General de Comercio Interior (E.R), Concejo Deliberante de Paraná, Municipalidad de Paraná, Paseo del Centro –comercios del microcentro de Paraná-.