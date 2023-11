Imágenes: “El taller es su vida”, lamentó hija de damnificado por voraz incendio

Policiales Se incendió un taller en Paraná y dos autos fueron consumidos por las llamas

, confirmó ala hija del dueño del taller de chapa y pintura que ayer se incendió en barrio San Agustín de Paraná. Como consecuencia del incendio, dos autos se quemaron por completo y otro registró severos daños materiales., como lo conocen todos en el barrio.“Mi papá está amargado porque”, lamentó la hija del damnificado, Melisa., remarcó en comunicación con. En la oportunidad, la mujer explicó que Don Ramos es oxigeno-dependiente porque sufre de EPOC, con lo cual, por estos días fue trasladado hasta la casa de un familiar.“El fuego se inició en el taller, pero todavía no sabemos dónde; las llamas tomaron parte del patio de mi casa y hasta la pared de la casa vecina, pero fueron pérdidas materiales porque nosotros estamos todos bien dado que alcanzamos a salir a tiempo”, explicó.En relación a las consecuencias por el incendio, la mujer refirió que se mantienen a la espera de la llegada de los peritos de las aseguradoras de los vehículos afectados. “Todavía no podemos limpiar ni tocar nada hasta que no se realicen las pericias, y, indicó al respecto.Además, la estructura registradebido a que cedió parte del techo debido a las altas temperaturas. “No sabemos por dónde empezar a limpiar porque hay que desarmar todo, sacar el techo de chapa que cedió casi por completo y porque se derritieron hasta los durmientes por el calor; fue impresionante el fuego, sobre todo por el material inflamable por la pintura de los autos”.Respecto a lasa causa del fuego, Melisa indicó que uno de los autos incendiados es de su hermano, pero él no tenía seguro. “Y los otros dos vehículos, que se quemaron por completo, sí contaban con seguro por destrucción total e incendio. De igual manera,”, reveló al respecto.Los autos que se prendieron fuego fueron un Chevrolet Corsa, que pertenecía al hijo del dueño de casa; un Ford K y un Renault Clio. Este último fue el que sufrió daños menores; había otros dos vehículos en el lugar y afortunadamente lograron sacarlos antes que sean alcanzados por el fuego.; más adelante, organizarán una rifa para recaudar fondos.