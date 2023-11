Videos: Más de 500 estudiantes participaron de la maratón de escuelas técnicas

En el marco de las actividades por la semana de la “Educación Técnica”, este miércoles se realizó la Segunda Maratón de Escuelas Técnicas y Agrotécnicas.La actividad fue organizada por la Escuela de Educación Técnica Nº 1 “General Francisco Ramírez” de Paraná y en las inmediaciones del lugar unos 500 estudiantes participaron de las distancias de 5k y 3k. Hubo premios para los primeros puestos, medallas y sorteos de bicicletas.Además, durante la jornada, los estudiantes exhibieron algunos de los trabajos que realizaron durante el año. Luego de la maratón estaba previsto que los alumnos compartan un almuerzo.Entre los trabajos que estaban expuestos, se lucia el auto eléctrico que fabricaron los estudiantes. “Es un auto que hicimos en la escuela, y quedamos 20º dentro de las 120 escuelas. Se trata de un vehículo ecológico, no genera combustión y es muy bueno. Va a unos 43 kilómetros por hora. Cuenta con cuatro baterías y es muy silencioso”, expresó un estudiante, Joaquin Sumanofsky, a Elonce.“Al auto lo construimos en el 2018 y lo fuimos mejorando año a año, no hemos podido hacer uno nuevo de cero por el tema costos”, dijo un docente y amplió que en estos espacio “mostramos los que se hace en las escuelas técnicas, y en la provincia en otras localidades también fabrican autos eléctricos y es algo muy lindo”.En tanto, otro docente, Baltasar Lorbet, mencionó que “estamos felices que haya tantos estudiantes participando y muchos son de diversas localidades de la provincia, algo que nos enorgullece”. Además, destacó el rol del gobierno nacional y provincial para fomentar la educación técnica para pensar “un mejor futuro para el país”.“Afortunadamente no tenemos egresados con falta de trabajo, todos salen con oportunidades laborales y eso habla bien del futro laboral de los chicos”, cerró.