Paraná se prepara para la tercera edición de “Entre Ríos, Entre Viñas 2023”

Se realizará la tercera edición de “Entre Ríos, Entre Viñas 2023”, para promover la riqueza vitivinicultura entrerriana. Este año, el evento se llevará a cabo en Sala Mayo, de la ciudad de Paraná, los días 24 y 25 de noviembre.En ese sentido, Noelia Zapata, presidenta de la Asociación de Vitivinicultores de Entre Ríos, expresó aAdemás, agregó que “esta tercera jornada nos encuentra con un desarrollo importantísimo en relación al crecimiento de los viñedos, en cuanto a la cantidad de plantas, el conocimiento de los apicultores y la relación con nuestros vinos”.Asimismo, señaló: “Fuimos creciendo en cantidad, calidad, diversidad y hoy nos encontramos con que hay elaboradores de vino que hacen distintas cepas, donde ya no tienen ese miedo de cómo saldrá”.A su vez, remarcó: “Tuvimos el acompañamiento muy importante de la provincia de Entre Ríos, a través de su gobernador, los distintos funcionarios, el Consejo Federal de Inversiones, los distintos municipios y estamos capacitándonos desde la Asociación de Apicultores. Todos los productores se están capacitando en el mejor desarrollo del viñedo, porque para que uno tenga la posibilidad de un buen producto, tiene que conocer la evolución de esa planta, ya que no es lo mismo la que está plantada en la costa del Uruguay, que la del Paraná”.“Están los que tienen la categoría de bodega que son cuatro en la provincia, hay siete elaboradores de vino artesanal y 11 producidos de forma casera. Son distintas categorías según el volumen y las exigencias que tiene el Instituto Nacional de Vitivinicultora hacia ese elaborador de vino”, acotó.Por último, contó: “Entendemos que el Instituto Nacional de Vitivinicultora es muy exigente en sus procedimientos y eso es muy bueno, porque asegura al consumidor que el vino es el producto de la fermentación de la uva”.“En el 2021, vimos cómo venía explotando la productividad y fue así que tuvimos esta idea ambiciosa de generar un evento que muestre a los entrerrianos en particular, pero sobre todo fuera de los límites de la provincia, lo que es Entre Ríos en cuanto a su capacidad”, concluyó.