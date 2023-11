Habilitaron espacio de calistenia en Thompson y avanza construcción de playón

Calistenia y playón en el Thompson

Ingreso al río

El intendente de Paraná, Adán Bahl, recorrió las obras que se ejecutan en el balneario Thompson y detalló sobre el avance de las mismas. Este martes, informó que está habilitado el nuevo espacio de calistenia, que cuenta con infraestructura de primer nivel, y además hizo mención a la construcción del playón deportivo en donde antes funcionaba un piletón.“Buscamos que se pueda disfrutar del río y todo el entorno. Estamos muy cerca del arroyo Las Viejas, donde ya se puede ver cómo avanza la obra”, detalló Bahl a Elonce, al dar cuenta que para este verano se planea habilitar el ingreso al agua en la zona del Thompson “porque ya no estará contaminada, como desde hace 30 años. Buscamos invertir en los espacios públicos, recuperar las playas, y se hacen inversiones para tener lugares de calidad”.En esta misma línea, el intendente de Paraná mencionó las obras que se realizaron en Bajada Grande y el Balneario municipal. “Son acciones para que los que viven acá disfruten de la ciudad y los turistas también”, mencionó.Este martes quedó habilitado el sector de calistenia, que cuenta con infraestructura de primer nivel y certificada para competencias internacionales.Cabe destacar que la Calistenia es un tipo de entrenamiento que nos ofrece la posibilidad de adquirir resistencia y mayor acondicionamiento físico con el fin de prepararse para poder realizar otro tipo de rutinas y ejercicios más exigentes.En este punto, Bahl informó que en la ciudad hay muchas personas que practican calistenia y “fue lo que nos instó colocar estas infraestructuras”. En cuanto a la cancha, que se hará donde actualmente está el piletón, sostuvo que esta semana se colocará el hormigón y diversas infraestructuras. “Para el fin de noviembre va estar terminado”, aseguró.“Estamos reconfigurando esta pileta que no se usaba y para fin de mes estará lista y se podrá hacer básquet, vóley y diversos tipos de actividades”, amplióSobre las obras del Thompson, Bahl expresó que “los primeros días de diciembre estará todo terminado para que se puedan disfrutar. Conforman un gran atractivo y muy pocos lugares del país hay una inversión como esta”.Por su parte, un practicante de calistenia, destacó que “es una actividad que en toda la provincia tiene muy buen nivel y la idea de este parque fue habilitar un espacio para todo el público, pero especialmente para atletas de alto rendimiento que busca materia de calidad, que se utilizan a nivel internacional”.Sobre las infraestructuras, mencionó que “se realizaron con una empresa de Buenos Aires que cuenta con una certificación para realizar estos instrumentos y son los que detallan sobre los materiales, caños, pintura y demás”.En tanto, la viceintendenta, Andrea Zoff, ponderó la obra y destacó que “es un orgullo contar con esta infraestructura y que cuenta con un estándar internacional. Además, con la incorporación de la última parte, que es para deportes aéreos”.Destacó que resta colocar la iluminación necesitar y se colocarán los próximos días. “Cada elemento cuenta con un código QR donde menciona que actividad se puede realizar en cada una de las instalaciones”.El intendente recordó a la comunidad que hasta el momento “no está permitido el ingreso al río, debido a su altura porque está muy peligroso. Ahora pueden disfrutar de la playa seca y los senderos”.“El río está disminuyendo en lo que son las proyecciones, hasta hace una semana se hablaba que iba a superar el nivel de alerta, que es 4,70 metros, y ahora la perspectiva es menor a 4,35 metros”, expresó Bahl al asegurar que “todo está planificado y no habrá ningún tipo de sorpresa”.En esta misma línea, amplió que “queremos que se llegue a un nivel óptimo para que Prefectura habilite colocar el boyado y así la gente se pueda meter al agua”.