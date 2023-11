Relevan criaderos de mosquito del dengue y preocupan casos en norte de Santa Fe

Personal municipal salió este martes por la mañana a recorrer los alrededores del Centro de Salud Illia para hacer relevamiento de posibles criaderos de aedes aegypti, el mosquito transmisor del dengue, que se infecta de una persona con la enfermedad y luego puede desencadenar un brote.Al respecto, la subsecretaria de Ambiente y Acción Climática de la comuna, Silvina Saavedra, indicó aque “diseñamos un trabajo en cada área programática de centros de salud”.“Es un muestreo aleatorio”, dijo la funcionaria, quien precisó que en base a ello revisan algunas casas por manzana. “Esto se recolecta y da cuáles son los criaderos más frecuentes. Sirve para apuntar las medidas de prevención. No es lo mismo cuidar una planta en agua que tirar un balde roto en el patio”, comparó.La profesional admitió que las condiciones climáticas pronosticadas favorecen la reproducción del mosquito. “El huevo puede quedar seis meses en un lugar hasta que se moja y nace la larva”.Diferenció que el mosquito común se reproduce en el agua de cunetas, lagunas y arroyos. En tanto, el aedes aegypti es domiciliario.“En Paraná no hay casos de dengue pero en el norte de Santa Fe, que comparte con Chaco, están teniendo muchos casos. Eso es preocupante, porque de Santa Fe a acá estamos cerquita”, alertó Saavedra.Aconsejó que, “si se presenta fiebre o dolor de cuerpo, hay que consultar al médico. Si tuvimos alguna visita que no era de Paraná, decirlo”.Asimismo, comentó que “la vacuna para lugares donde siempre tiene transmisión es efectiva porque disminuye la hospitalización. Donde todavía ha habido pocos casos, no lo es tanto, puesto que protege en un 60 por ciento y son dos dosis. Por eso, a nivel público, no se va a implementar”.