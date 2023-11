Realizaron cierre de cursos de idiomas: “Es una noche de disfrute y mucho color”

Institucionales Invitan a Fiesta de Disfraces para niños en el Club Universitario

Se realizó el cierre del curso del taller de idioma en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).Alexis Bilbao dialogó cony habló sobre la propuesta de cierre: “, donde cada idioma bajo una temática que es fiestas populares hace un sketch en el escenario”.“Muchos de los que están participando realiza o estudia el idioma no solo por aprender, sino por una cuestión de tradición. Es un evento cultural”, agregó.En el caso de inglés fue Halloween, en Italia el Carnaval de Venecia, portugués el Carnaval de Brasil. También estuvieron Suecia y Alemania. Al respecto, opinó: “Es un momento lindo de competición porque van intercambiando cada uno lo que va haciendo y van tratando de hacer lo mejor”. Participaron cerca de 400 alumnos en diferentes niveles.Vanesa, que forma parte del taller de portugués, destacó su aprendizaje: “Arranqué el año pasado, empecé desde cero porque no sabía absolutamente nada. En estas vacaciones, tuve la oportunidad de viajar a Brasil y fue increíble. Me pude manejar, pude hablar, practicar y entender solo con mi primer año”.