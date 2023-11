No tenía seguro el conductor que chocó y destrozó el tráiler de churrero

Otra vez, el volver a empezar

Sin seguro

No solicita dinero y cambiará de esquina

, resumió aque este domingo fue víctima de otro accidente; es que uque estaba estacionado en la esquina de avenida Ramírez y calle Monseñor Van Damme, en Paraná.”. “El tráiler no tiene menos de 500 kilos con todo cargado y terminó sobre la vereda, además de otro auto chocado atrás”, sostuvo el trabajador.El conductor que desencadenó el accidente; y si yo hubiera estado trabajando en ese momento, estaríamos hablando de una tragedia”, alertó al respecto.Respecto a, explicó que, como consecuencia del impacto, “se rompió la lanza del tráiler, se torció el chasis -perdió la escuadra-, se rompieron el piso, los revestimientos de acero, el televisor y se desprendieron las mesas”.Se recordará que Lui, en abril, fue afectado por el incendio de su camioneta y puesto de ventas. “Me tocó otra vez y es cansador volver a empezar, pero estoy con salud y puedo hacerlo”, sentenció.En esta oportunidad,De acuerdo a lo que contó,. “Quedará en la buena voluntad de la persona que causó el daño, pero hasta ahora no lo ha demostrado, y se presenta a querer arreglar de alguna manera, el herrero cobrará por su trabajo”, indicó el churrero.lamentó Lui. Según reveló a, él cuenta con el nombre y apellido del responsable del accidente y una abogada se ofreció gratuitamente para hacerse cargo de la causa.acotó al respecto.De acuerdo a lo que comentó Lui, el automovilista que ocasionó el accidente, fue liberado “porque amenazó a los policías”., indicó y remarcó: “No lo juzgo a él, sino su actitud de no querer presentarse a arreglar sus daños”.Lui anticipó que. “Ese lugar es muy peligroso, porque hay mucha gente que viene pasada de copas u otras cosas más y ya perdí demasiado en esa esquina”, destacó al recordar que, antes del incendio, “chocaron la camioneta y hubo heridos”.“Estoy autorizado de palabra para estar en esa esquina, pero no cuento con un permiso por escrito; sí cuento con la habilitación del tráiler y un seguro pago”, reveló al respecto.Así las cosas, Star-Churros cambiará de lugar por uno más seguro y a través de las redes avisará dónde. Lo lamentable para Lui era dejar la esquina en la que estaba próximo a las monjas del Cristo Redentor. “La hermana Catalina fue quien me ayudó a crecer como persona y quien nos alimentó porque éramos muy humildes, y es un amor mutuo con la congregación. De hecho, a las hermanas se les cayeron las lágrimas cuando les dije que ya no volvería a esa esquina, pero las iré a visitar y a llevarle sus tortas y sus churros, como siempre”, aseguró.Finalmente,