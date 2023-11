Fotos y videos: “Ricoteros” llegaron a Toma Vieja a la espera del gran recital

Video: Testimonios de los fanáticos de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado

En horas de la tarde, una gran cantidad de fanáticos deera incontable en la zona de la Toma Vieja. Elonce dialogó con los seguidores del Indio quienes contaron sobre la mística de la Misa Ricotera.Música, Asado, amigos y una gran algarabía se vive en aquella zona de la capital entrerriana donde miles de fanáticos estaban ansiosos por escuchar las canciones nuevas de la banda.En toda la zona de la Toma, una gran cantidad de personas disfrutaban del hermoso clima en la sombra de los árboles, descansando y preparándose para la noche de sábado, ya que muchos aseguraron que “el show es único”.Un grupo de amigos, provenientes de San Gregorio- Santa Fe, dijeron que son fanáticos del Indio Solario desde que eran adolescente. “pasamos el día, conocemos gente y esperamos el gran recital”, dijo un hombre al destacar que “”.“Los Redondos siempre me gustaron y lo lindo es toda la mística que se vive acá, la previa, el conocer gente y el recital”, expresó una mujer al parafrasear la canción: “Nos merecemos bellos milagros y ocurrirán”.“Todo lo que se vive acá es una fiesta, empezamos celebrando el día anterior”, dijo una mujer al sostener que concurrió a unos 12 recitales del Indio Solario “Los mejores fueron los de Olavarría y Mendoza”Al ser consultada sobre por qué le gusta tanto el Indio Solari, señaló que las letras de las canciones llegan mucho: “Las frases aplican para cada parte de mi vida y recuerdo cuando a mis 11 años escuche La Bestia Pop”, mencionó y sostuvo que “es un sentir hermoso”.Si lo tuviera al lado solo tendría palabras de agradecimiento”, expresó.“Esto es un agradecimiento eterno, tenemos música, amigos y asado”, mencionó un hombre.“Hace tres semanas que estábamos organizando este recital. Tengo muchas expectativas y quiero disfrutarlo con amigos. Tengo grandes recuerdos de Buenos Aires, Córdoba y ahora se que lo tendré con Paraná”, mencionó un hombre al sostener que “estamos más viejos, pero me emociona de la misma manera”.Alrededor de las 14 horas comenzaron a llegar a la zona de la Toma Vieja decenas de colectivos de larga distancia provenientes de distintos puntos del país.“Hace dos meses que estábamos planeando venir a este recital. Es algo que nos encanta”, dijo un hombre al sostener que arribó a la capital entrerriana en ómnibus y el viaje “estuvo muy bueno y divertido”.“El fanatismo por los Redondos es increíble, muchas canciones me identifican y”, agregó al sostener que “esperamos entrar primero, para estar lo más cerca posible”.“Vinimos en auto desde Buenos Aires, nos gusta mucho y esta vez era cerca para venir en auto y es algo que disfrutamos”, mencionó un hombre al contar que “el recital va a ser una fiesta. Creo que el Indio no va a tocar más en vivo, pero me encantaría volver a verlo”.“Recorrer kilómetros para hacerle el aguante a la banda, es una emoción que no podemos explicarlo. Somos una fiesta popular y está muy bueno que se muestre”, comunicó un hombre al sostener que su padre escuchaba Los Redondos.“Perón y El Indio son lo mejor”, cerró una mujer.Los interesados en acercarse al espectáculo podrán circular en sus vehículos por calles Blas Parera y Rondeau hasta calle Jozami, donde continuarán en forma peatonal por calle Blas Parera hasta ingresar a la Toma Vieja.estos vehículos de gran porte, lo podrán efectivizar en calle Rondeau entre calles Ambrosetti y Jozami, como también en calle Ayacucho desde calle Ambrosetti hasta calle Echeverría.lo podrán realizar en las arterias adyacentes a calle Blas Parera, teniendo en cuenta la restricción vehicular a partir de calle Jozami.los residentes en la zona afectada por el dispositivo, podrán acceder sin contingencias algunas, pudiendo exhibir en caso necesario, documentación respaldatoria que acredite su domicilio.