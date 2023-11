Misa ricotera en Paraná: se esperan 15.000 fanáticos del Indio Solari

Los cortes de calle

Este sábado, los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la aclamada banda del Indio Solari, se presentará en el Complejo Toma Vieja de Paraná. Desde las 14 horas, el complejo abrirá sus puertas al público, y según datos obtenidos, se espera la presencia de alrededor de 15,000 fanaticos.El camping de la Toma Vieja será testigo de la mayor concentración de fanáticos, destacándose por su peregrinación a cada recital de la banda.recorrió el predio en las primeras horas para capturar la atmósfera previa al evento.Gabriel, un joven de ocho años, compartió su emoción: “Soy fanático de La Renga y Patricio Rey. Fui al recital de La Renga en Concordia, y lo que más me gustó fue la canción 'Corazón Fugitivo'”.Mónica, vendedora ambulante y ferviente seguidora, afirmó: “Soy comerciante, pero también soy fanática del Indio. He estado en recitales en Tandil, Olavarría, Gualeguaychú y muchos otros. Aunque el Indio no esté presente, su esencia permanece en los fundamentalistas”.Pity, desde Buenos Aires, comentó: “Tengo más recitales que la luna. Vinimos a disfrutar de buena música y la mística que dejó el Indio”.El operativo de seguridad contará con la participación de unos 200 efectivos de la policía de Entre Ríos. Lucas, un puestero, destacó: “Actualmente somos 50 puesteros que recorremos todo el país con la banda, pero hoy se esperan 100 puesteros”.El evento promete no solo ser un espectáculo musical sino también una experiencia única para los seguidores de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.Los interesados en acercarse al espectáculo podrán circular en sus vehículos por calles Blas Parera y Rondeau hasta calle Jozami, donde continuarán en forma peatonal por calle Blas Parera hasta ingresar a la Toma Vieja.estos vehículos de gran porte, lo podrán efectivizar en calle Rondeau entre calles Ambrosetti y Jozami, como también en calle Ayacucho desde calle Ambrosetti hasta calle Echeverría.lo podrán realizar en las arterias adyacentes a calle Blas Parera, teniendo en cuenta la restricción vehicular a partir de calle Jozami.los residentes en la zona afectada por el dispositivo, podrán acceder sin contingencias algunas, pudiendo exhibir en caso necesario, documentación respaldatoria que acredite su domicilio.