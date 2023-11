Día del Dibujante: "Dibujar es dar un mensaje, disfrutar", expresó Jaimo

Este 10 de noviembre se celebra el Día del Dibujante y en Paraná hay gran cantidad de personas que comparten esta pasión y deleitan al público con sus creaciones.El caricaturista Ricardo Jaimovich, alias Jaimo, indicó aque “dibujar es una identidad que tenemos y más en Argentina. Es un homenaje a Enrique Brecchia, a Quino y a toda una generación que nos ha brindado y regalado este pseudo legado de dibujar y seguir trabajando en el humor, la historieta y el dibujo en general”.“Para mí dibujar es lo más lindo del mundo, es lo más maravilloso. Dibujo desde muy niño. A partir de eso me empezó a generar ese accionar que es vivir, mi familia me apoyó mucho. Dibujar es sentir algo sobre el papel o la superficie que quieras trabajar, dar un mensaje a la gente, disfrutar”, agregó.“Elaborar la creatividad implica fomentar una fantasía y desde niño lo hacemos. No existe edad para dibujar, siempre podemos generar un trabajo que a veces parece ser individual, pero es en contexto. Es un día que se comparte con amigos y amigas. Tengo mi taller porque uno no dibuja solo. Mi alumno más chiquito es de cinco años y tengo gente más grande, son mis colegas”, dijo.