El Concejo Deliberante Estudiantil realizó su última sesión en Paraná

La legislatura juvenil paranaense realizó su última sesión este viernes en la Sala Mayo, ubicada en el Puerto Nuevo. Allí también se llevó adelante una actividad de cierre de estos últimos cuatro años de gestión.La vicepresidenta municipal, Andrea Zoff, expresó aque “es nuestra última edición como gestión y realmente estamos muy contentos porque a través de estos cuatro años el programa creció muchísimo. Iniciamos en el 2019, seguimos con la pandemia con algunas capacitaciones virtuales y entendiendo que necesitábamos generar un espacio para que los jóvenes puedan participar, puedan expresar su voz, pero también pensar soluciones concretas para problemáticas de la ciudad”.“Año a año hemos ampliado la propuesta y la participación de los chicos. En esta edición nos encontramos con que participaron 300 estudiantes de distintas escuelas de la ciudad. Un compromiso y seriedad en la participación. Es un trabajo que se realiza todo el año, porque no solo tiene que ver con las sesiones y el trabajo en comisiones. Se acompaña con talleres, capacitaciones, tutorías, relacionando el proyecto que están trabajando con las distintas secretarías de la municipalidad”, dijo.Indicó que “es un orgullo para nosotros y dejamos para las futuras gestiones la necesidad de sostenerlo y fomentarlo. Ya estaba la ordenanza vigente, pero tuvimos que modificarla para incorporar algunas cuestiones. La capacidad de participantes nos excedía respecto a lo que podíamos contener en el recinto del HCD. Incorporamos el Instituto de Voz Ciudadana, para que todas las ideas puedan ser tratadas y debatidas. También esto no queda en la idea. El proyecto que cada estudiante presenta tiene que ser remitido al HCD, deben ser tratadas en comisión. Por ejemplo el proyecto de bicicletas públicas, que no solamente fue elaborado por estudiantes, sino que luego en comisión se trabajó en conjunto con la escuela que había presentado la iniciativa”.Ingrid, coordinadora del Consejo Estudiantil, indicó que “son cuatro años que han sido pocos y muchos. La experiencia que tuvimos con cada uno de los estudiantes fue diferente, estuvo buena, nos llenó. Siempre nos vamos aprendiendo algo más. Es un reconocimiento a todo el trabajo que hemos hecho”.“Uno de los objetivos principales es decir tenemos la voz, la usamos, contribuimos a la ciudad de la que estamos orgullosos y le queremos transmitir a todos los jóvenes de Paraná. Es todo un desafío, pero los chicos nos van enseñando las cosas que les van interesando. Es un placer trabajar con estudiantes”, agregó.