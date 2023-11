Llegó a Entre Ríos desde Tucumán buscando a su familia biológica

“Estoy buscando a mi familia de origen que, por lo que tengo entendido, se encuentra en Entre Ríos”, comenzó Leandro al relatar a Elonce su historia. Lo único que tiene es el nombre de su tía, Sonia del Valle, quien podría estar en Paraná.



“Vengo desde hace un mes viajando por toda la provincia buscando a mi familia. Mi madre, que ya no vive, se llamaba Carmen del Valle”, mencionó para dar cuenta que en Facebook encontró que en Paraná “hay una sola Sonia del Valle, pero no tiene fotos y le escribí pero no tuve respuestas”.



Cómo se enteró

Leandro contó que vivió 19 años en Tucumán y siempre pensó que había nacido en esa provincia, pero cuando un allegado a la familia Paz se le acercó y le dijo que pidiera un ADN comenzaron las sospechas y ahora cree que en realidad nació en Entre Ríos y luego lo llevaron al Jardín de la República.



En el mes de junio les solicitó a sus padres de crianza realizarse un ADN pero no tuvo respuestas y lo bloquearon de todos lados. Según contó el joven, en ese momento ya estaba distanciado porque durante su infancia, “viví todo tipo de abusos de parte de esta familia ubicada en Tucumán, lo cual fue denunciado”.



Por otra parte, mencionó que desde el CONADI de Entre Ríos y de Buenos Aires “están acompañándome”.



En el medio de su lucha por conocer sus orígenes, el joven viajó a Chile por una propuesta de trabajo, donde la experiencia no fue la mejor. “Fui víctima de un delito y la persona que me llevó me dio un celular que está duplicado y está exponiendo mi privacidad difundiendo videos, audios y capturas”. Esto fue denunciado y se tramita en la justicia de Tucumán.



Finalmente, Paz manifestó que está buscando trabajo para mantenerse mientras permanece en Paraná buscando a algún familiar. “Tengo una amplia experiencia en atención al público, en call center, administrativo, cadete, vendedor, mientras el trabajo sea legal, estoy dispuesto”.



Para contarse su teléfono es 11 2180 2900 (característica de Buenos Aires) y 343 4 289884 (Paraná).