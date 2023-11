María del Carmen cumplió 100 años: "La receta es cuidarse", expresó

María del Camen Poncio, alias “Coca”, cumplió 100 años. Los festejó junto a familiares y amigos en la Residencia Nuestro Hogar, ubicada sobre Alameda de la Federación, de Paraná.“La receta es cuidarse, no hacer desarreglos con la alimentación. Es muy fácil llegar a los 100”, dijo entre risas, mientras dialogaba conIndicó que la torta y las exquisiteces con las que celebra su cumpleaños “se comen de vez en cuando y hay que ser medidos. A todo lo cocinó mi hija”.“Llegaron familiares de provincia de Buenos Aires para visitarme. Yo quiero que me aprecien todos de acuerdo a lo que soy. No me esperaba todo este festejo. Estoy contenta en este hogar porque estoy bien atendida”, agregó.Contó que “esto se ha hecho una familia. Vos llamás de noche o a cualquier hora y aparecen sonrientes y te ayudan. Hace dos años que estoy acá y no pienso irme”.Andrea, directora de la residencia, indicó que “fue todo sorpresa. Lo veníamos esperando a este cumpleaños, estábamos contando los días y meses”.“Estamos todos muy emocionados porque a pesar de que a veces hay cuestiones de salud y demás, ella ha llegado muy bien, lúcida, entera a sus 100 años”, dijo.Comentó que “hay 21 residentes en este momento, más todo el personal. Son chicas que aman lo que hacen y ellos lo perciben. Hay que tener mucho amor y dedicación para esto”.“A todos los festejos tratamos de ponerle muy buena onda. A nosotros nos hace bien y a ellas también”, indicó.