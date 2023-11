Madre hace 25 años que no ve a sus hijas y pide ayuda para encontrarlas

Una mujer oriunda de Paraná, Estella, solicita ayuda a la comunidad para encontrar a sus dos hijas, con las cuales no tiene contacto hace más de 20 años.Según informó la pareja de Estella, Mario Acosta, hace tiempo que están buscando a las hijas, pero no han logrado encontrarlas y contó la difícil situación que vivió su compañera y por la cual perdió el contacto con las hijas.Hace unos 25 años, aproximadamente, Estella vivía con sus dos hijas, pero lamentablemente estaba travesando una profunda depresión, por lo cual la “Justicia, junto con el papá de las nenas les quitó, a sus hijas y se las llevó con él”, mencionó Acosta a Elonce. Agregó que “desde ese momento Estella está muy triste porque nunca más vio ni supo nada de sus hijas”.En este sentido, Acosta dio cuenta que días antes de la pandemia del covid, “unas personas nos dijeron que nos iban a brindar información sobre las chicas, pero luego no los vimos más”.Han pasado más de 25 años y Estella en todo este tiempo no logró tener contacto con sus hijas, Carina Alejandra Quirós, quien ahora tendría unos 30 años y la menor, Marcia Belén Quirós.“Quisiera volver a ver a mis hijas y saber cómo están”, expresó muy emocionada Estella al sostener que “esta situación me tiene muy triste. Las quiero mucho y nunca me olvide de ellas, quiero verlas porque las extraño”.Finalmente, ambos solicitaron a la comunidad que ante cualquier información se comuniquen al 343 155 36 60 71 Mario Acosta.