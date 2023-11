Batería Cinco Estrellas inició el proceso para constituirse como comparsa

La batería Cinco Estrellas, de barrio San Agustín, busca conformarse como comparsa y necesita pasista, bastonera y reina.“Estamos convocando a toda la barriada de San Agustín para el domingo 12 de noviembre a partir de las 15hs, en plaza Eva Perón. Necesitamos cubrir estos puestos. El que quiera venir a postularse es bienvenido. Recibimos personas de 15 años en adelante”, comentó Ana aIndicó que” ya estamos ensayando y este año queremos ser comparsa, ya no solamemente batería, donde hay 30 integrantes. Hay gente de San Agustín, Anacleto Medina, Humito, Antártida y demás”.“El domingo se hará la elección de la reina a las 17 hs. Hay tres integrantes en el jurado”, agregó.Fabricio, contó que “desde los cinco años que estoy en la batería, ahora tengo 25 años”. Jimena, en tanto, dijo que “estoy hace un año, me enseñaron los chicos a tocar. El ritmo contagia. El ritmo está establecido “.Matías, dijo que “hace seis años que estoy, me gusta y no lo dejo a esto”. Kevin, por su parte, indicó que “hace años estoy y me encanta”.